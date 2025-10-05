Trzaskowski zrozumiał snusa Nawrockiego? Matczak: „Miał być kompromitacją, okazał się atutem”

– Jak widzę, jak bardzo wielu naszych zwolenników, ale nie tylko, dzisiaj przede wszystkim patrząc na prezydenta Nawrockiego, nabija się z tego, że używa snusu, mówi tak, jak mówi po angielsku, to rozumiem, że niczego się kompletnie nie nauczyliśmy – powiedział podczas Campus Academy 2025 pod koniec września Rafał Trzaskowski.

– Bo się okazuje, że 51 proc. albo więcej Polek i Polaków nie ma z tym żadnego problemu, więc nauczmy się, znaczy przestańcie się nabijać z tego, że prezydent nie mówi perfekcyjnie po angielsku. Zastanówmy się, czy ma coś do powiedzenia. Przestańcie się nabijać z tego, że uwielbia snus, bo to nie jest problem dla większości Polek i Polaków. Więc uczmy się, że jeżeli się przegrzewa pewne rzeczy, to one zaczynają się odwracać przeciwko tym, którzy to robią – dodał prezydent Warszawy.

Karol Nawrocki i snusy. Marcin Matczak o słowach Rafała Trzaskowskiego

Do sprawy w komentarzu odniósł się Marcin Matczak, którego zdaniem „Trzaskowski zrozumiał snus” i to, że woreczek z nikotyną, który miał być „słabością”, stał się polityczną siłą. „Snus Nawrockiego miał być kompromitacją, a okazał się atutem. Trzaskowski trafnie ostatnio zauważył, że drobiazg, który wygląda na słabość, potrafi zamienić się w źródło politycznej energii. Ludzie nie ufają perfekcji – wolą zobaczyć władze z małym nałogiem niż z wyprasowanym ideałem” – dodał publicysta.

„To właśnie w takich detalach kryje się strategia normalności. Długie krawaty, kubełki kurczaka czy nawet słaby angielski – wszystkie te rekwizyty obniżają dystans i sprawiają, że polityk wydaje się ‘jeden z nas’. Pokazanie niedoskonałości działa lepiej niż najlepszy program, bo przypomina, że władza też bywa ludzka” – kontynuował Matczak. Prawnik podsumował, że „snus, krawat czy kubełek kurczaka nie są więc wpadką – są mostem”.

