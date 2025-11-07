Ziobro straci pozwolenie na broń? Żurek stawia sprawę jasno

Ważą się losy byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Poseł PiS przebywa obecnie na Węgrzech i w rozmowie z mediami przekazał, że zrezygnował z powrotu do Polski, ponieważ bał się „prowokacji” i zatrzymania. Zdecydował się pozostać za granicą jeszcze przed głosowaniem w sprawie jego immunitetu.

Ziobro i jego pistolet. Żurek komentuje

Sprawujący obecnie funkcję szefa resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info wypowiadał się na temat tego polityka i wspominał m.in. o jego broni. – Wszyscy, którzy znają dobrze Zbigniewa Ziobrę, wiedzą, że w rzeczywistości jest podszyty strachem. Robi czasem dobrą minę i gra szeryfa. Wszyscy widzieli ten pistolet wystający z tyłu spodni – mówił.

Miał na myśli zdarzenie z marca 2023 roku, kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Ziobry z pistoletem pod marynarką. Polityk uzbrojony pojawił się na konferencji prasowej na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Bełchatów. Tłumaczył później, że nie złamał prawa, ponieważ ma pozwolenie na broń i przeszedł odpowiednie szkolenie.

Waldemar Żurek w związku z tamtym wspomnieniem usłyszał pytanie o to, czy Ziobro nadal może nosić przy sobie broń palną. – Tak, bo my, jak powiedziałem, wszystko robimy lege artis. Nie ma uchylonego immunitetu, nie ma zatem postawionych zarzutów, więc to są jakieś kolejne etapy – tłumaczył.

– Od tego są odpowiednie służby. Ale obecnie ma pozwolenie, jest wolnym człowiekiem. Przed zarzutami jest domniemanie niewinności, wszystkie procedury będą dochowane – zapewniał minister.

Poważne zarzuty pod adresem Ziobry

Według ustaleń prokuratury, były minister sprawiedliwości założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Polska prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze kierowanie grupą przestępczą, która z Funduszu Sprawiedliwości miała wyprowadzić 150 mln zł.

Czytaj też:

Rutkowski zaoferował Tuskowi pomoc. „Doskonale znam Ziobrę”Czytaj też:

Ziobro trafi do aresztu? Ta reakcja mówi wszystko