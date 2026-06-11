Sikorski bez litości dla Ziobry. „Przestępcy tak się czasem zachowują”

Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości było jedną z głównych przedwyborczych obietnic koalicji rządzącej. Radosław Sikorski przyznał w rozmowie z Na Temat, że tempo prowadzonych działań nie do końca spełnia jego oczekiwania.

– To, że młyny sprawiedliwości u nas mielą powoli, to przecież nic nowego i mnie to bardzo frustruje. No ale mamy takie założone za czasów PiS różne hamulce ustawowe, które przy prezydencie z innego obozu obiektywnie utrudniają niektóre decyzje – tłumaczył szef MSZ.

Sikorski zwrócił się do Ziobry. Padły mocne słowa

Jednym z polityków, wobec których toczą się postępowania, jest Zbigniew Ziobro. Do tej pory śledczy postawili byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 zarzutów, które dotyczą nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Postępowanie obejmuje również innych byłych urzędników, w tym Marcina Romanowskiego, który także wyjechał za granicę.

Mimo tego, na razie w sprawie nie poczyniono wielkich postępów. Poseł PiS najpierw udał się na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny, a obecnie przebywa w USA.

– Mamy też po prostu ucieczki z kraju. Ani ja ani rząd nie mamy władztwa nad Stanami Zjednoczonymi, żeby nam uciekiniera Ziobrę przywrócił na łono ojczyzny. Przestępcy tak się czasami zachowują – stwierdził Radosław Sikorski.

Sikorski ocenił działania Ziobry. Przypomniał przeszłość posła PiS

Dopytywany o to, co powiedziałby politykowi PiS, aby nakłonić go do powrotu do kraju, Radosław Sikorski przypomniał, że to właśnie Zbigniew Ziobro był najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości wolnej Polski.

– To, że pozowałeś na szeryfa, a teraz jesteś uciekinierem, to jest rujnujące dla wizerunku partii, która ma w nazwie "prawo i sprawiedliwość", i dla twojego wizerunku oraz twojej przyszłości. Popełniłeś katastrofalny błąd, nie stawiając się na wezwanie prokuratury – ocenił minister spraw zagranicznych.

W opinii polityka KO „wiarygodność Zbigniewa Ziobry leży w gruzach”. – Przejdziesz do historii jako hipokryta już na pewno, a jeśli zostaniesz skazany, to hipokryta i złodziej – stwierdził.

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