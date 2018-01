Prezes PiS staje w obronie praw zwierząt. „To właśnie droga na Zachód”

– Niech futra przejdą do historii – zaczął prezes PiS. Odniósł się w ten sposób do zorganizowania 23 stycznia wystawy w Europarlamencie, poświęconej walce o prawa zwierząt. Nosi ona właśnie nazwę „Make Fur History” (ang. „Niech futra przejdą do historii”). Gospodarzami inicjatywy są polscy członkowie Parlamentu Europejskiego: Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, prof. Ryszard Legutko, prof. Zdzisław Krasnodębski. Wystawę zorganizowano przez dwie międzynarodowe koalicje organizacji prozwierzęcych: Eurogroup For Animals i Fur Free Alliance oraz przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Na panelach informacyjnych zawisną zdjęcia pokazujące hodowle zwierząt na futro, dane dotyczące poparcia opinii publicznej dla zakazu takiej hodowli, historie ludzi mieszkających blisko ferm oraz informacje o zagrożeniach środowiskowych ze strony przemysłu futrzarskiego.

– Ta wystawa ma przysłużyć się bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to by cierpienia zwierząt było na świecie mniej, dużo mniej niż dzisiaj, a cierpienia zwierząt futerkowych to jedne z najgorszych cierpień jakie mają miejsce. Warto odwiedzić tę wystawę i poprzeć tę ideę, która została wyrażona przeze mnie na początku – powiedział Kaczyński w TVP Info. Zaznaczył, że ludzie mogą i powinni żyć bez futer. Stwierdził, że dzięki takim inicjatywom stajemy się "bardziej ludzcy". – Jeśli chodzi o nas, o Polaków, to często mówi się na drodze na Zachód. To właśnie droga na Zachód – stwierdził prezes PiS.

Celem wspomnianej wystawy jest wpisanie się w kontekst proponowanych w Polsce zmian dotyczących ochrony zwierząt. W listopadzie do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ich ochronie i jednym z proponowanych zapisów jest zakaz hodowli zwierząt na futra.