Najnowszy sondaż: PO traci, Nowoczesna wraca do Sejmu

Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować obecnie 42,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Drugi rezultat osiągnęła Platforma Obywatelska, która może liczyć na poparcie 25,2 proc. badanych. Ugrupowanie Grzegorza Schetyny straciło w porównaniu do poprzedniego miesiąca 2,7 pkt proc. Trzecie miejsce w badaniu zajmuje ruch Kukiz'15, którego poparcie wzrosło o 0,6 pkt proc. i wynosi obecnie 8,9 procent.

Stawkę partii, które mogą liczyć na miejsce w sejmowych ławach, uzupełniają Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7,5 proc. (-1,1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,5 proc. (+0,1 pkt proc.) i Nowoczesna – 5,2 proc. (+1 proc.). Warto pokreślić, że partia Katarzyny Lubnauer takim wynikiem powraca do stawki ugrupowań liczących się przy podziale mandatów.

Poniżej progu wyborczego uplasowały się Partia Razem – 2,6 proc. (-0,3) oraz Wolność – 1,4 proc. (-0,5).

Badanie przeprowadzono w dniach 27-28 czerwca 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

