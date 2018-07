Paweł Kukiz wściekły na senatorów. „Gnoje pod krawatami”

„Jedno tylko powiem – jesteście bydlakami. Antyobywatelską burżuazją. Hołotą postbolszewicką, gnojami, które dla synekur i apanaży gotowe są sprzedać cały Naród” – napisał na Facebooku polityk po tym, jak stało się jasne, że prezydencki projekt nie zyskał aprobaty w izbie wyższej parlamentu.

Paweł Kukiz oskarżył parlamentarzystów PiS i Platformy Obywatelskiej, że „łapa w łapę” stanęli przeciw Polakom, wolności i demokracji. „POPiSowym ścierwem jesteście i prędzej czy później za to zapłacicie” – napisał lider Kukiz'15. Polityk oznaczył w swoim poście kilku polityków – marszałka SenatuStanisława Karczewskiego, a także wicemarszałków Adama Bielana i Bogdana Borusewicza oraz profile partii – PO i PiS. Zapowiedział, że wszyscy oni mogą podawać go do sądu.

Pomysł prezydenta upadł w Senacie

Przypomnijmy, że w środę senatorowie opowiedzieli się przeciwko prezydenckiemu projektowi odnośnie przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Pomysł Andrzeja Dudy nie zyskał poparcia senatorów PO. Z kolei senatorowie PiS w większości wstrzymali się od głosu. Jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem, poparcia głowie państwa udzieliło ugrupowanie Kukiz'15. Wśród proponowanych pytań referendalnych znajdowała się m.in. kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych, jeden z głównych postulatów ruchu Pawła Kukiza.