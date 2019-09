Prezydenci Duda i Trump mieli kolejną okazję do rozmowy? Tak sugerują zdjęcia

We wtorek, wspólnie ze światowymi przywódcami, prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym śniadaniu wydanym przez Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. Uwagę przykuwają zdjęcia, na których widać, że prezydent Polski otrzymał znaczące miejsce – obok prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Zapewne stanowiło to okazję do swobodniejszej rozmowy między przywódcami.

Obronność i wizy

Przypomnijmy, że pierwsze oficjalne spotkanie prezydentów podczas wizyty Andrzeja Dudy w Nowym Jorku odbyło się w poniedziałek 23 września. Podpisana została wówczas wspólna deklaracja dotycząca współpracy obronnej. Dokument konkretyzuje plany zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce m.in. o lokalizacje. Poruszony został także temat zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.

– Wszystko wskazuje na to, że wszystkie wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem; być może jeszcze przed końcem roku udałoby się zlikwidować wizy do USA – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą.

Przemówienie prezydenta RP

Podczas debaty generalnej 74. Sesji ZO ONZ Andrzej Duda wygłosił przemówienie, którego głównymi tematami były pokój, ochrona środowiska i dobrobyt. Prezydent przypomniał o jednej z głównych zasad, które przyświecały twórcom Organizacji Narodów Zjednoczonych – never again.

– Wydawałoby się, że wszyscy odrobiliśmy jakże okrutną lekcję II wojny światowej. Niestety jak pokazują ostatnie lata, taka sama pokusa układania się z agresorem istniała wtedy, jak i dzisiaj. Jestem głęboko przekonany, że nadszedł najwyższy czas, aby ocknąć się z letargu, wyciągnąć wnioski z przeszłości i zaprzestać powielania takich samych błędów – wskazał Duda. Prezydent przywołał sytuację z naszej części Europy, gdzie narażone są Ukraina i Gruzja, wobec których prowadzone są działania naruszające ich suwerenność i integralność.

