List prezydenta Dudy w światowych mediach. „Prawda o Holokauście nie może umrzeć”

„W ramach kontynuacji projektu #OpowiadamyOPolsce, przeprowadzonego wspólnie przez #InstytutNowychMediów i Polska Fundacja Narodowa w 80. rocznicę wybuchu IIWŚ, oddajemy hołd ofiarom #Auschwitz75, pilnując pamięci o tym miejscu i głosząc globalnie prawdę historyczną o Polsce i Polakach w prasie i social mediach” – poinformowała w mediach społecznościowych Polska Fundacja Narodowa. PFN zachęca do przeczytania artykułu Rogera Moorhouse’a „Bezczelność Rosji Putina”, który ukazał się w „Washington Post”.

Andrzej Duda napisał przesłanie w związku z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady KL Auschwitz. „Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Nie wolno jej zniekształcać ani instrumentalizować dla jakichkolwiek celów. W imię świętej pamięci o zagładzie Żydów oraz przez szacunek dla pozostałych ofiar dwudziestowiecznych totalitaryzmów – nie możemy i nie będziemy tego tolerować. Nie ustaniemy w wysiłkach, aby świat pamiętał o tej zbrodni. Oraz by nic podobnego już się nie powtórzyło” – napisał Andrzej Duda w obszernym artykule zatytułowanym „Prawda, która nie może umrzeć”.

W dalszej części prezydent zaznaczył, że „upamiętnienie tragedii, jaką była zagłada Żydów, powinno być ważnym i trwałym elementem edukacji dla pokoju”. „Opowieścią, która przenika ludzkie serca, kruszy bariery uprzedzeń, podziałów i nienawiści. Lekcją tego, jak okazywać zrozumienie i pomoc osobom najciężej doświadczonym przez los” – czytamy. Przesłanie zostało opublikowane na łamach „Le Figaro”, „Die Welt” i „Washington Post” w ramach kampanii edukacji historycznej „The Truth That Must Not Die”.

