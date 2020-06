Morawiecki: Nie słuchajcie tych różnych brzęczących much, które opowiadają bajki

– Spadł na nas nieoczekiwany kryzys, na który nikt na świecie nie był gotowy. Staliśmy wobec wielkiej niewiadomej, a decyzje musiały być podejmowane dynamiczne. Trzeba je było podejmować wobec najwyższych wartości, które są azymutem naszych działań. Taką wartością jest ratowanie każdego ludzkiego życia – mówił premier Mateusz Morawiecki, dodając, że decyzje „co godziny mogły oznaczać błąd, który mógł się zemścić w niebywały sposób. Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów zdecydował się na zamknięcie granic.

Premier stwierdził, że na zachodzie zakazanie stosunkowo późno imprez masowych przyczyniło się do „apokaliptycznych obrazów” i „śmierci dziesiątek tysięcy ludzi w samotności” . – W państwach, które – mimo że są o wiele bogatsze, a nie stały na wysokości zadania – zgonów było nawet 15 razy więcej na milion mieszkańców niż w Polsce.

Morawiecki krytycznie o opozycji

– Początek pandemii był czasem, kiedy potrzebowaliśmy jedności. Wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą zapraszaliśmy do rozmów opozycję, ekspertów i inne grupy – zaznaczył. Dodał, że priorytetem było zapewnienie miejsc w szpitalach i tzw. miejsc respiratorowych dla wszystkich potrzebujących.

– Wtedy byli też niestety tacy ludzie, który nie chcieli współpracować To część prominentnych polityków opozycji, która wraz z wysługującymi się im mediami, starała się huśtać tą łodzią. Zamiast dbać o spokój i pomagać, to starali się rzucać piach w tryby. My powiedzieliśmy temu stanowcze „nie” . Jesteśmy jednością, jesteśmy solidarni, potrzebujemy sprzętu, dobrej organizacji – wyliczał premier. Zarzucił też opozycji, że w czasach jej rządów „państwa polskiego nie byłoby stać na taką obronę” .

– Dziś warto spytać tych, którzy wraz z wysługującymi się im mediami nie mają nawet odwagi przypomnieć, jaka była wtedy sytuacja. Nie mają odwagi podkreślić jak Polska, która jest krajem na dorobku, poradziła sobie z tymi najtrudniejszymi od dziesięcioleci decyzjami i z sytuacją, która mogła doprowadzić do apokaliptycznej wizji – stwierdził premier.