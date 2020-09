Posłowie PiS złożyli wniosek do TK. Chodzi o przedłużenie kadencji RPO

9 września powinna zakończyć się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Bodnar wciąż jednak sprawuje tę funkcję ze względu na brak wyznaczonego następcy. – Zabrakło czasu, żeby się po prostu dogadać, co do kandydata Zjednoczonej Prawicy, stąd prawdopodobnie to – myślę, że jednak polityczne – zaniedbanie, że 10 sierpnia obóz rządzący nie wystawił swojego kandydata – stwierdził kilka dni temu Adam Bodnar na antenie Radia Zet.

Posłowie PiS złożyli wniosek do TK

W czwartek 17 września Polskie Radio 24, powołując się na źródła Polskiej Agencji Prasowej, poinformowało, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczy zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rudzińska-Bluszcz następcą Bodnara?

Tego samego dnia sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeciwko zagłosowali przedstawiciele PiS-u i Konfederacji.