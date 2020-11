Ferie zimowe w jednym terminie. Jak Polacy oceniają tę decyzję? Sondaż

„Jak Pani/Pan ocenia decyzję rządu, by ferie zimowe odbyły się w jednym terminie dla całej Polski?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu SW Research dla rp.pl. 30 proc. ankietowych odpowiedziało, że taki rozwój wydarzeń ocenia pozytywnie. Negatywny stosunek do tej decyzji ma 42,5 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. 27,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ferie w jednym terminie. Jak Polacy oceniają tę decyzję?

Prezes zarządu agencji badawczej SW Research w sposób szczegółowy przeanalizował otrzymane wyniki. – Organizację przerwy zimowej w jednym terminie krytycznie ocenia 45% respondentów w wieku do 24 lat i prawie co druga osoba o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł. Decyzji rządu nieprzychylnych jest 57% mieszkańców miast liczących do 20 tys. osób – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24.11-25.11.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

