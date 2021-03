Sensacyjny sondaż, Hołownia na prowadzeniu. Palade kpi: Ile te 31 proc. kosztowało?

Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni cieszy się 31,26 proc. poparciem i jest liderem wśród ugrupowań politycznych w sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu StanPolityki.pl przez Instytut Badań Spraw Publicznych. Na kolejnych miejscach uplasowały się Prawo i Sprawiedliwość (29,96 proc.), Koalicja Obywatelska (18,85) oraz Lewica (9,34 proc.). Do Sejmu weszłaby również Konfederacja (6,96 proc).

Do sensacyjnych wyników sondażu odniósł się w mediach społecznościowych Marcin Palade. „Ile te 31 proc. kosztowało w IBSP?” – zapytał analityk, oznaczając Szymona Hołownię. Palade do postu dołączył tabelę, w której przedstawił poparcie dla konkretnych środowisk politycznych wraz z zaznaczeniem, która pracownia odpowiadała za przeprowadzenie badania. Najwyższy wynik dla ruchu firmowanego przez Hołownię w zestawianiu analityka to 21 proc. poparcia w badaniu zrealizowanym przez IPSOS.

„Niech Pan spyta IBSP i StanPolityki.pl, a potem zadaje pytania z tezą” – odpowiedział na słowa Marcina Palade Szymon Hołownia. „Więcej luzu. Pan z tym nie powinien mieć – jako człowiek z show biznesu – problemu” – kontrował analityk.

