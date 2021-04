Najnowszy sondaż parlamentarny. Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia

Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w najnowszym sondażu parlamentarnym IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 31 proc. poparcia. To o 1,3 punktu procentowego mniej w porównaniu do wcześniejszego sondażu tej pracowni dla „Rz”. Obecny wynik to kolejny taki rezultat poniżej 40 proc., co znacznie oddala PiS od samodzielnych rządów.

Sondaż. Polska 2050 Szymona Hołowni dystansuje KO

Kolejne miejsce w badaniu zajęła Polska 2050. Partia Szymona Hołowni w kwietniu ma poparcie na poziomie 19,1 proc. To wzrost o 1,2 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. Polska 2050 wyprzedziła tym samym Koalicję Obywatelską, która w poprzednim badaniu zajmowała drugą pozycję. Chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 15,2 proc. ankietowanych. To spadek o 2,9 p.p. miesiąc do miesiąca.

Pozycję tuż za podium zajmuje Nowa Lewica. Koalicja SLD, Wiosny i Razem osiągnęła 8,1 proc. poparcia, o 0,7 p.p. więcej niż w poprzednim sondażu. Kolejne miejsce z wynikiem 7,2 proc. zajmuje Konfederacja, która zanotowała wzrost o 1 p.p. Próg wyborczy przekroczyłoby również Polskie Stronnictwo Ludowe. Wynik Ludowców – 5,1 proc. – oznacza spadek o 0,9 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania.

51,6 proc. osób poszłoby do urn w najbliższą niedzielę

14,3 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo chce oddać swój głos. Gdyby wybory odbyły się z najbliższą niedzielę, to do urn poszłoby 51,6 proc. wyborców. Głosować nie zamierzałoby 43,4 proc. 5 proc. respondentów nie miała zdania w tej sprawie.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 9-10 kwietnia metodą telefonicznych wywiadów (CATI).

