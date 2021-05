Prezydent podpisał ustawę. Chodzi o zasoby własne UE

„Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Uroczystość ratyfikacji odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim” – poinformowała Kancelaria Prezydenta na Twitterze.

Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. 49 do 49

W czwartek 27 maja senatorowie głosowali nad poprawką opozycji, by do ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE dodać preambułę. Nie zyskali oni jednak większości, choć opozycja w Senacie taką większość posiada. Głosowanie zakończyło się wynikiem 49 do 49. Ostatecznie ustawa przeszła bez poprawek. 98 senatorów było „za”, żaden nie zagłosował przeciwko, a dwie osoby się wstrzymały.

W treści preambuły, którą chciała przeforsować opozycja, zapisano m.in., że „władze RP zobowiązują się do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności oraz z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów”. Fundusze mają też trafić do „wszystkich Polaków, wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych”. Nad realizacją postanowień miał z kolei czuwać Komitet Monitorujący.

Specjalne posiedzenie Sejmu

Specjalne posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zdecydowali w sprawie dalszych losów Funduszu Odbudowy, odbyło się we wtorek 4 maja, a więc na głosowanie w Senacie trzeba było czekać ponad 20 dni.

