Przemysław Czarnek zapowiada „koniec z praniem mózgów dzieci”. Mówi też o powodach samobójstw wśród młodych ludzi

Wywiad, który ukazał się w poniedziałek (28 czerwca) w tygodniku „Sieci” to kontynuacja wątków, jakie w zeszłym tygodniu podzieliły opinię publiczną. Przemysław Czarnek wypowiedział się bowiem w TVP Info bardzo krytycznie na temat warszawskiej Parady Równości. W rozmowie z prawicowym tygodnikiem, powtórzył swoje twierdzenia.

– Ci ludzie wychodzą na ulicę, w wulgarny sposób obrażają katolików, wykrzykują niecenzuralne hasła, zachowują się obscenicznie i to ma być w porządku? Natomiast gdy nasza strona mówi, że to nie jest zachowanie normalne, a wręcz demoralizujące, to wtedy się okazuje, że jesteśmy wrogami świata postępu i równości. Tak być nie może – stwierdził.

– Człowiek, który zachowuje się obscenicznie i wulgarnie, nie może mieć takiego samego prawa do spaceru po mieście, jak człowiek, który zachowuje się normalnie i spaceruje z dzieckiem. Ktoś, kto zakłóca porządek, sieje zgorszenie, demoralizuje innych, pozbawia się sam tego prawa – wydał jednogłośną opinię Czarnek.

Przemysław Czarnek o powodach samobójstw wśród młodych ludzi: Demoralizacja

Minister edukacji i nauki pytany był również, co jego zdaniem jest przyczyną rosnącej liczby samobójstw wśród młodych ludzi. Czarnek uznał, że głównym powodem jest „demoralizowanie młodzieży”, która później nie radzi sobie z piętrzącymi się problemami.

– Receptą jest wychowanie na wartościach, a nie nihilizm i etyka „róbta, co chceta” – zawyrokował.

Zmiany w Prawie oświatowym. Czarnek: Koniec z praniem mózgów dzieci

Wśród poruszonych w rozmowie tematów znalazło się również sporo miejsca na planowane przez resort Czarnka zmiany w Prawie oświatowym. Zamysł ministerstwa polega gównie na oddaniu większej władzy kuratorom oświaty.

– Ta ustawa daje większe bezpieczeństwo tym rodzicom, dla których jest ważny system wartości, który chcą przekazać. Będą mieć większą pewność, że za ich plecami nie będą przekazywane treści, których nie akceptują. Bez zgody kuratora nic poza podstawami programowymi przekazywane nie będzie – powiedział Czarnek.

Jak dodał, zmiany oznaczają „koniec z praniem mózgów dzieci”.

