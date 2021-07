Obowiązkowe szczepienia, JP2 i zmiany w oświacie. Wicerzecznik PiS zmierzył się z serią trudnych pytań w TVN24. Wybrnął?

Spora część rozmowy między wicerzecznikiem PiS a prowadzącym dotyczyła zmian, jakie w oświacie zamierza wprowadzić minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister planuje nowelizację prawa oświatowego, która m.in. da większe uprawnienia kuratorom. Będą oni mogli jednogłośnie decydować o zajęciach dodatkowych, które będą mogły być prowadzone w szkole.

Konrad Piasecki zapytał przewrotnie, co PiS ma do zaproponowania rodzicom, którzy mają liberalny i ateistyczny światopogląd. – To samo, co rodzicowi o systemie wartości konserwatywnym – uznał Fogiel. – Czyli PiS jest mu wstanie zapewnić, że na uroczystościach szkolnych nie będzie księdza, a w lekturach utworów Jana Pawła II? – drążył prowadzący. Tu już nie było tak łatwo, gdyż wicerzecznik PiS zaczął tłumaczyć, że jednak żaden rodzic nie ma wpływu na to, co obejmuje podstawa programowa.

Radosław Fogiel: Jan Paweł II nie jest światopoglądową postacią

– Jan Paweł II jest elementem historii Polski i świata, jest także uznanym filozofem... – tłumaczył Fogiel. – Karol Marks także jest uznanym filozofem – odcinał się prowadzący. – To prawda, dlatego jego myśl jest wykładana na studiach – odpowiedział Fogiel. – No właśnie, dopiero na studiach, a mówimy o szkole – nie dawał za wygraną Piasecki.

– Jan Paweł II jest częścią naszego dziedzictwa – upierał się Fogiel. – Lewicowe poglądy też są częścią naszego dziedzictwa – wskazał Piasecki. – Mieszamy dwie rzeczy – unikał dyskusji Fogiel. – Nie mieszamy – dociskał swojego rozmówcę prowadzący.

– Żadni rodzice nie będą mieli możliwości stawiania weta w sprawie podstawy programowej. Mówimy tylko o zajęciach dodatkowych – mówił Fogiel. – Jeśli przyjdzie rodzic i będzie się domagał, żeby jego teoria o płaskiej ziemi była pokazana, to przecież nikt nie będzie promował sprzecznych z faktami tez – kontynuował. – Nie mówimy o pokazywaniu tez sprzecznych z twierdzeniami naukowymi. Mówimy wyłącznie o światopoglądzie – nie odpuszczał prowadzący.

– Jan Paweł II nie jest światopoglądową postacią – zawyrokował Fogiel, podając za przykład Biblię, która oprócz związków z konkretną religią, ma także walor dzieła literackiego.

Obowiązkowe szczepienia? Wymijająca odpowiedź wicerzecznika PiS

Prowadzący pytał również, czy Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w przypadku nieskuteczności zachęcania do szczepień, zostanie wprowadzony format szczepienia obowiązkowego. Przypomnijmy, że OKO.Press podało nieoficjalnie, że taka zapowiedź z usta prezesa partii rządzącej miała paść na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS.

Wicerzecznik PiS nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wyraźnie unikając zdecydowanej odpowiedzi. Po dopytywaniu przez prowadzącego, stwierdził w końcu, że „państwo musi rozważać różne scenariusze”.

