Tusk w Gdańsku: PiS chce wprowadzić w Polsce Ruski ład. Nie panuje nad problemami

– Gdańsk to moja historia – moi przodkowie i wnuki. Ale to także pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu. Jesteśmy Polakami po to, by dzielić się między sobą dobrem i solidarnością – powiedział Donald Tusk. Polityk wspomniał także o dziedzictwie „Solidarności”. – Tutaj w 1980 roku robotnicy podkreślali, że nie dadzą się upokorzyć władzy. Nie mieli wątpliwości, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo. Wiedzieli, że uczciwość w życiu publicznym to obowiązek każdego rządzącego, a godność każdego człowieka wymaga szacunku ze strony władz. A wtedy była jedna partia, jedna telewizja i okrutne ZOMO – mówił lider PO.

Tusk: Nigdy Polska nie była tak europejska, jak jest dzisiaj

– Gdy patrzę na to, co dzisiejsza władza chce zrobić z wartościami to myślę właśnie o tamtych ludziach. Nie ma takiej sytuacji, która usprawiedliwiałaby kogokolwiek z nas. Nie możemy tracić wiary w to, że te elementarne polskie wartości do nas wrócą – przekonywał szef Platformy Obywatelskiej. Według Tuska „nigdy Europa nie była tak polska, jak jest dzisiaj i nigdy Polska nie była tak europejska, jak jest dzisiaj”.

Tusk o suwerenności

– To, co mnie uderza to łatwość przekształcania wartości podstawowych słów, tego, co one znaczą. Suwerenność była kiedyś niezależnością od innych potęg. Dzisiaj władza używa tego słowa by panować nad człowiekiem. Dlaczego PiS tak bardzo nalega, by Polska odsuwała się od Europy? Dlaczego przeszkadzają im niezależne sądy czy traktaty europejskie, które gwarantują to, o co walczyliśmy przez lata? – zastanawiał się Donald Tusk.

– Oni chcą być suwerenni od sądów, aby nie odpowiadać za te łajdactwa, które uprawiają. Dlaczego chcą zdławić wolne media? Bo wolne media patrzą im na ręce. Suwerenność to dla nich panowanie nad ludźmi – powiedział były szef Rady Europejskiej.

Tusk: Ruski ład zamiast Polskiego ładu

Według szefa PO „władza z demokracji chce zrobić jej fasadę, żeby móc kraść bez żadnej kontroli, zniszczyć opozycję, a aparat władzy służył kontroli nad człowiekiem”. – To, co robi PiS, jest podobne do tego, co robi Władimir Putin i jego sojusznicy. Kilka dni temu na jaw wyszło, że to Rosja zainstalowała Donalda Trumpa w Białym Domu. Byłem świadkiem tego, ile Rosja energii włożyła w to, żeby doszło do brexitu. Jeśli służby USA czy Wielkiej Brytanii nie były w stanie zapobiec ingerencjom to zrobią to Sasin czy Dworczyk? – pytał w gdańsku lider Platformy Obywatelskiej.

– Nie mogę dłużej patrzeć na kompletną pasywność wobec naszych sąsiadów. Odwróciliśmy się plecami do Ukrainy, tortury wobec opozycjonistów na Białorusi to dla Mateusza Morawieckiego złoto w politycznym PR. Ten rosyjski porządek, tzw. Ruski ład to też kompletna niezdolność do rozwiązywania problemów. Władza nie potrafi rozwiązać żadnego poważnego problemu – komentował Donald Tusk.

Tusk: Nikt tak bardzo nie przyczynił się do zniszczenia Kościoła, jak PiS

– Zobaczcie, jaka to jest przerażająca metafora naszego losu. Wszyscy Polacy potrafią ciężko pracować, od 30. lat budujemy naszą piękną ojczyznę, a przez jedną władzę to wszystko w chwilę może zostać zniweczone. Bo myślą wyłącznie o sobie – podkreślił polityk i wymienił kilka niespełnionych obietnic PiS m.in. budowę miliona elektrycznych aut czy nowy blok elektrowni w Turowie.

– Nikt tak bardzo nie przyczynił się do zniszczenia Kościoła Katolickiego w Polsce, jak PiS w ciągu sześciu lat. Komuniści nie dali rady przez czterdzieści. Z partią, w którą zamienili Kościół, nie chcemy mieć nic wspólnego. Upodlili tę instytucję – ocenił lider PO.

