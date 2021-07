Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego: Wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz

Podczas wiecu w Gdańsku Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej prezes PiS nie potrafi inaczej rządzić niż przez dzielenie i szczucie ludzi na siebie. – Wiem, że ma problem z niektórymi kompetencjami, ale nie ma lepszego fachowca w Polsce od dzielenia, naznaczania ludzi, od dzielenia narodu polskiego na zwalczające się mniejszości, na kłócące się grupy i rodziny. To udało mu się mistrzowsko w ciągu tych sześciu lat – stwierdził.

Tusk do Kaczyńskiego: Wyjdź z jaskini

Zdaniem przewodniczącego PO „istotą demokracji nie jest napuszczanie ludzi na siebie, tylko rolą liderów jest chronić ludzi przed konfliktem i brać na siebie konfrontację”. Donald Tusk zaapelował także do prezesa PiS o wspólną debatę. – Jarosławie Kaczyński wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi wymienić się argumentami, zostaw ludzi w świętym spokoju, daj im normalnie ze sobą rozmawiać – zaapelował.

– Chcesz konfrontacji, chcesz naprawdę poważnego starcia na argumenty, chcesz poważnej rozmowy o Polsce, jestem do dyspozycji wszędzie, gdzie chcesz. Wyjdź z tej jaskini, nie bój się, nie wstydź się – zaapelował Donald Tusk

Tusk: PiS chce wprowadzić w Polsce Ruski ład

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk stwierdził również, że PiS wprowadza w Polsce „Ruski ład”, czyli porządek bliźniaczo podobny do tego, który wprowadza Władimir Putin w Rosji. – Polega on na tym, żeby z demokracji zrobić fasadę demokracji, żeby zdławić wolne słowo. Żeby móc kraść bez żadnej kontroli i opamiętania, żeby zaatakować tkankę społeczną, organizacje pozarządowe. Żeby zniszczyć opozycję, jak nie słowem to trucizną, przemocą, opresją, żeby aparat władzy, instytucje władzy, od sądów, przez policję, po urzędy służyły panowaniu tej władzy nad człowiekiem – powiedział lider PO.

Zdaniem szefa PO pod rządami PiS Polskę cechuje kompletna pasywność w odniesieniu do wschodnich sąsiadów. – Odwróciliśmy się plecami do Ukrainy, walka o wolność na Białorusi, tortury, setki uwiezionych, dziesiątki zabitych, to dla premiera Mateusza Morawieckiego polityczne złoto w jego pijarze. To są bardzo niepokojące sygnały o tym, że dziś w Polsce rządzą ludzie, którzy obrali kierunek na wschód – wspomniał polityk.

