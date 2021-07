Tusk komentuje materiały „Wiadomości” TVP. „Darmowe lekcje niemieckiego”

W poniedziałek 19 lipca Donald Tusk odwiedził Gdańsk. Na spotkaniu z wyborcami gorzko recenzował rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócił także m.in. uwagę na określenia, które pojawiały się w przestrzeni publicznej.

Donald Tusk komentuje materiały „Wiadomości” TVP

– Byliśmy już wszystkim: gorszym sortem, kanaliami, zdradzieckimi mordami. Ja jestem od pewnego czasu, jak wiecie, Niemcem na pełnym etacie. Słyszałem, bo nie zawsze oglądam, ale ostatnio zajrzałem – rzeczywiście: darmowe lekcje niemieckiego, codziennie o 19:30 – powiedział Donald Tusk, odnosząc się do „Wiadomości” TVP, które wiele materiałów poświęciły byłemu premierowi po tym, gdy ogłosił aktywny powrót do polskiej polityki. Obecnie Donald Tusk obejmuje funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

– Zresztą swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście, do jakiej furii doprowadza ich każdy w Polsce, kto chociaż parę zdań w obcym języku potrafi sklecić. To ich do szału jakoś doprowadza. To nie jest mój indywidualny problem. Problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński nie potrafi inaczej rządzić, jak przez dzielenie, szczucie ludzi na siebie – podsumował na konferencji prasowej Donald Tusk.

