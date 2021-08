Powrót Tuska dał wiatr w żagle KO, ogromne odbicie. Nowy sondaż, Polska 2050 w odwrocie

3 sierpnia, jednego dnia, opublikowano dwa sondaże, dwóch różnych pracowni. Pierwszy z nich na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziło United Surveys. Wynika z niego, że na PiS (a w zasadzie Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS, Porozumienie i Solidarną Polskę) zagłosowałoby 34,2 proc. respondentów. Na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Zieloni) – 27,6 proc. (wzrost o 6,3 pkt proc.), a na Polskę 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby o 10 proc. (spadek o 6,5 proc.). Oprócz tego w Sejmie znalazłyby się Lewica (6,9 proc.), Konfederacja (5,9 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.).

Nowy sondaż partyjny. KO pomógł powrót Tuska

Drugi sondaż pojawił się 3 sierpnia wieczorem, a opublikowała go „Rzeczpospolita”. W nowym badaniu IBRiS z 31 lipca – 1 sierpnia dla „Rz” prowadzi Zjednoczona Prawica z poparciem 33,6 proc., a druga pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 27,3 proc. respondentów. Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050 z 11,1 proc. poparcia.

Jak zauważa „Rz” w porównaniu do analogicznego badania z 19-20 czerwca tego roku, a więc przed powrotem do Donalda Tuska do kierowania Platformą, Koalicja Obywatelska znacząco poprawiła wynik.

„Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 27,3 proc. Przed powrotem Donalda Tuska poparcie dla niej we wspomnianym badaniu IBRiS wynosiło zaledwie 13 proc”. – czytamy.

Traci za to Polska 2050 – w badaniu sprzed tygodni na formację Hołowni głos chciało oddać 20,2 proc. ankietowanych. Do Sejmu według sondażu IBRiS dostałyby się jeszcze: Lewica (9,1 proc.), Konfederacja (5 proc.) i PSL (5 proc.).