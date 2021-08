Tusk kontra dziennikarka TVP. Lider PO wypalił: Zajrzyjcie do własnego ogródka, tam bardzo cuchnie

4 sierpnia Donald Tusk w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) spotkał się z samorządowcami, którzy od jakiegoś czasu alarmują, że pomysły podatkowe PiS zawarte w Polskim Ładzie mogą uderzyć w ich budżety. Lider PO na konferencji po tych rozmowach nawiązywał do tych zmian, ale krytykował także podwyżki dla polityków, tłumacząc, że w jego ocenie, z punktu widzenia obywatela, „nie jest to pierwsza potrzeba”.

– Nie proponowałbym podwyżek dla władzy jako takiej, wiem, że to jest kontrowersyjne, szczególnie dla tych, którzy mieli być beneficjentami tych podwyżek, ale ja tutaj zdania nie zmienię – ogłosił Tusk.

Starcie Tuska z dziennikarką TVP. „Tam naprawdę bardzo cuchnie”

Po tej deklaracji pytanie liderowi PO zadawała dziennikarka TVP. – Jak pan ocenia płace polskich polityków na tle europejskich polityków? – dopytywała.

Szef PO odparł: – Ja jestem dobrze zorientowany w kolejnej odsłonie kampanii nienawiści, jaką pisowska telewizja wokół... szczególnie wobec mnie, serwuje każdego dnia, przez wiele, wiele godzin.

Tusk nawiązał w ten sposób do publikacji i materiałów, które pojawiają się w TVP Info, na portalu stacji, a także w „Wiadomościach” TVP, w których wyliczano, ile zarobił w trakcie kariery politycznej w Brukseli. – Ja jednak odnoszę takie wrażenie, bo przeczytałem kilka no dość niesamowitych rewelacji... To zdaje się pani kolegi dotyczy – kontynuował Tusk, wskazując ręką na dziennikarkę.

– Nie znam polityka europejskiego, który by tyle pieniędzy dostał od władzy, co kolega organizujący między innymi tę kampanię nienawiści w telewizji rządowej – dodał Tusk, mając zapewne na myśli jednego z reporterów sejmowych TVP, którego firma tylko w 2020 roku dostała 3,6 mln zł pomocy publicznej.

– Także zajrzyjcie do własnego ogródka, tam naprawdę bardzo cuchnie – skwitował Tusk, zwracając się do dziennikarki TVP.

To kolejna wymiana zdań Tuska z dziennikarzami TVP czy TVP Info, lider PO od powrotu do polityki ściera się z nimi, zarzucając im m.in. uczestniczenie w „kampanii nienawiści”.

