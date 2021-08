List z pogróżkami do Sikorskiego. Nagroda za pomoc w ustaleniu sprawcy

Radosław Sikorski zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych zdjęcie odręcznie napisanego listu. Anonimowy autor/autorka grozi europosłowi PO. „Sikorski – ty s*********e! Nie masz prawa mówić o sobie, że jesteś polakiem (pisownia oryginalna – red.)” – zaczyna pismo adresat. Polityk, komentując treść listu, zwraca uwagę, że osoba, która je wysłała, napisał/napisała Polak małą literą, a Hitler wielką.

W liście zamieszono również obraźliwe słowa skierowane w stronę żony Sikorskiego, pochodzącej z USA dziennikarki Anne Applebaum. Dostało się również szefowi PO Donaldowi Tuskowi, którego autor/autorka wulgarnego listu nazywa rudym „h***m (pisownia oryginalna – red.)”. Dalej osoba, która napisała pismo, zarzuca politykowi, że „nie potrafi docenić najlepszego Rządu (pisownia oryginalna – red.), talentu Pana Morawieckiego i Obajtka”.

Europoseł PO dostał list z pogróżkami. Wytyka m.in. krytykę Pawła Kukiza

Dalej w liście padają pytania do Sikorskiego. „Co ty osiągnąłeś? Co zrobiłeś dobrego dla Polski? Jak pięknie i dobrze by mogło być, gdybyście pomagali w pomysłach PiS. Czy nie widzicie, że ludziom żyje się lepiej? Czy tylko widzicie czubki własnego nosa?” – kontynuuje anonim. Autorowi/autorce pisma nie spodobały się również komentarze polityka PO, który krytykował Pawła Kukiza.

W liście zamieszczono również groźby w stronę dzieci Sikorskiego. Można też przeczytać, że europoseł razem z Tuskiem „chce sfederalizować nas z Niemcami, uzależnia nas od Brukseli i wywołuje nienawiść”. Następnie padają groźby, że „to wy zginiecie jak dinozaury” i kolejne życzenia śmieci: „życzymy tobie prymitywie, abyś wsiadł do samolotu, który nigdy nie wyląduje!”.

Radosław Sikorski: „Fanatyków należy identyfikować, zanim znowu zrobią komuś krzywdę”

Osoba, która napisała list podsumowuje, że „wstyd jej za takich europosłów i nie ma na świecie drugiego kraju, który by tak działał na szkodę własnego narodu”. „Zamilcz, bo jak nie, to ci pomożemy” – pada. Pismo podpisano: „Rodacy”. Sikorski zadeklarował nagrodę w wysokości 1 000 zł za informacje, które pomogą policji ustalić tożsamość anonima. „Fanatyków należy identyfikować, zanim znowu zrobią komuś krzywdę” – skomentował polityk PO.

