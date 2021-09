„(D)Efekt Tuska”? TVP Info na „paskach” z własną opowieścią o PO i jej liderze

O tym, że TVP Info i Donald Tusk są na wojennej ścieżce wiadomo od dawna, a od powrotu byłego premiera do krajowej polityki spór przypomina trochę wojnę podjazdową. Wyglądało to tak: Donald Tusk dostawał pytania na konferencjach, odbijał piłeczkę, innym razem Miłosz Kłeczek z TVP Info nie odstępował go na krok.

Było jasne, że kolejna odsłona tych telewizyjno-politycznych przepychanek nastąpi w sobotę, gdy w Płońsku odbywała się konwencja Platformy Obywatelskiej. Nie było tylko wiadomo, co też wymyślą strony. TVP Info, jak i wiele razy w przeszłości, postawiła na swoje słynne „paski”, czyli paski informacyjne, które powinny zawierać – jak sama nazwa wskazuje – informacje. Jednak tak jak w przeszłości: „paski” raczej nie informowały.

„Paski” TVP Info w trakcie wystąpienia Tuska i po

Gdy tylko ruszyło wystąpienie Donalda Tuska, to widzowie TVP Info mogli zobaczyć takie paski: „Nieudany powrót Tuska do Platformy”, „Klęska Tuska pogłębia problemy Platformy”, „Tusk wobec kryzysu swojego przywództwa”, „(D)Efekt Tuska”.

Później niektóre z nich się powtórzyły, ale doszły też nowe, jak np. „Bajka Tuska o polexit” czy „Bajki zaklęcia zamiast programu”.

