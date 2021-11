Posłowie opozycji dostali wulgarne maile z groźbami śmierci. „Tak samo cię zmasakruję”

Z informacji portalu Interia wynika, że wulgarne maile o takiej samej treści, choć wysłane z różnych adresów, otrzymali na służbowe, sejmowe skrzynki m.in Katarzyna Lubnauer, Paweł Kowal, Dariusz Joński i Radosław Sikorski z Koalicji Obywatelskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że adresatów maili miało być znacznie więcej.

Groźby pod swoim adresem upublicznił na Twitterze Paweł Kowal. „Pawle Kowal zaj*** cię maczetą, którą niedawno kupiłem, jeszcze nie miała krwi zdrajcy, ale zamierzam to zmienić. Jestem dziki jak murzyn i tak samo cię zmasakruję, do zobaczenia” - czytamy w wiadomości.

twitter

Groźby śmierci pod adresem Traczyk-Stawskiej

„Ty szwabska k****...Jakim prawem pojawiasz się na cmentarzu polskich Bohaterów i bezcześcisz go? Za***** cię Dirlewangerowcu...wpakuję ci nóż desantowy w brzuch jak Stefan W. (podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza - red.) temu sku******* Adamowiczowi” - brzmi z kolei mail do Dariusza Jońskiego, cytowany przez Interię.

Wiadomość do posła KO zawierała też groźby śmierci pod adresem Wandy Traczyk-Stawskiej, weteranki Powstania Warszawskiego, która ostatnio wzięła m.in udział w prounijnej demonstracji zwołanej z inicjatywy Donalda Tuska w Warszawie. „Nie będę miał litości. A jak chcesz zostać w Unii, to do Brukseli wyku**** jeszcze w tym tygodniu. Czasu dużo nie masz. Wyku**** kolaborancie zanim będzie za późno. Tę komunistyczną sz**** Wandę Traczyk-Stawską, tę lewacką ku**** z demencją, też zabiję przed 11 listopada. Diabli złego nie biorą.”.. – pisze osoba, która podpisała się jako”Patriota z Pabianic.

Posłowie zawiadamiają prokuraturę

Dariusz Joński i Radosław Sikorski zawiadomili już o sprawie prokuraturę. Z kolei Katarzyna Lubnauer zgłosiła sprawę w Sejmie. - Uważam, że powinno zostać złożone zbiorowe zawiadomienie - powiedziała Interii posłanka Nowoczesnej.

Czytaj też:

Biedroń dostał wulgarne groźby po proteście w Warszawie. Pokazał screen wiadomości