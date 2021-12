Jaki uderza w Komisję Europejską. „Stosuje wobec Polski pogardę i rasizm”

Podczas wystąpienia w Parlamencie EuropejskimPatryk Jaki stwierdził, że Komisja Europejska stosuje podwójne standardy. – Tradycyjnie już wszyscy państwo wznosicie wzniosłe hasła walki o praworządność używając ogólników. Celowo używacie ogólników, dlatego że gdybyśmy przeszli do szczegółów, to bardzo dobrze wiecie, że szybko okazałoby się, że sami państwo łamiecie praworządność, ale nie tylko praworządność – także zdrowy rozsądek – stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Patryk Jaki krytykuje unijnego komisarza

Polityk Solidarnej Polski zwrócił się także bezpośrednio do komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa. – W jego własnym raporcie ten sam sposób powoływania rady sądowniczej i sędziów w Polsce jest niezgodny z praworządnością, a w Hiszpanii ten sam sposób jest zgodny z praworządnością. To samo w Niemczech. Niemcy kwestionują pierwszeństwo prawa Unii europejskiej nad prawem krajowym, ale wydały oświadczenie i dla pana komisarza jest w porządku, że respektują prawo europejskie. A wobec Polski, za to samo, są kolejne postępowania, zatrzymanie Funduszu Odbudowy – tłumaczył.

Co Patryk Jaki zarzuca Komisji Europejskiej?

Według Patryka Jakiego postępowanie Komisji Europejskiej wobec Polski to „przejaw pogardy i rasizmu”. – Możecie sobie to nazywać jak chcecie, ale to jest system, gdzie Niemcy mogą, a państwa Europy Środkowej, które pewnie uważacie za dzikie, nie mogą. Nazwijcie sobie to jak chcecie, ale w normalnej definicji nazywa się to rasizmem, podejściem kolonialnym. To jest pogarda. To, co w tym wszystkim jest dzisiaj najważniejsze, to zadbanie o to, aby najważniejsza instytucja, która ma władzę, żeby to oceniać – TSUE – była niezależna i niezawisła – podsumował eurodeputowany.

