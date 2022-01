„Czarnek, Ty głuchy jesteś?”. Minister odpowiada, publikując zaświadczenie

Nie milkną echa wywiadu kurator Barbary Nowak, która na antenie Radia Zet oświadczyła, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”. – Zwłaszcza, jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – powiedziała. Barbara Nowak dodała, że szczepienie to „wolna decyzja każdego wolnego człowieka”.

Głośny wywiad kurator Barbary Nowak. Beata Mazurek: Czarnek, Ty głuchy jesteś?

Krytycznie do wypowiedzi Barbary Nowak odniósł się minister zdrowia, a reakcji szefa resortu edukacji i nauki domagała się europosłanka Beata Mazurek. „Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi” – napisała w jednym z tweetów.

W międzyczasie do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się Barbara Nowak. „Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego” – czytamy.

Przemysław Czarnek opublikował zaświadczenie

W poniedziałek 10 stycznia Przemysław Czarnek był gościem programu na antenie RMF FM. W czasie rozmowy minister edukacji i nauki ustosunkował się m.in. do tweeta Beaty Mazurek. – Nie jestem głuchy, dobrze słyszę. Pani europoseł Beata Mazurek, którą niezwykle szanuję i bardzo lubię, zachowuje się tak, jak się zachowuje. To jest jej sposób bycia, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni – skomentował. – Generalnie wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w mediach społecznościowych. Zwłaszcza wieczorami – dodał.

Przemysław Czarnek na Twitterze opublikował także zaświadczenie lekarskie, na którym czytamy: „zdrowy – słuch prawidłowy!”. „A propos pytań Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku – w załączeniu zaświadczenie” – napisał minister.

