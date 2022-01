Para prezydencka zainteresowana „lex Czarnek”. Będą spotkania, także z ministrem

„Lex Czarnek” zostało przyjęte przez Sejm na początku stycznia i od tego czasu opozycja podejmuje próby utrącenia tego projektu. Choć może to zrobić w Senacie, to nawet odrzucenie go przez izbę wyższą stanie się jedynie gestem: Sejm może to senackie weto przegłosować, a ustawa i tak trafi na biurko prezydenta.

Dosyć nieoczekiwanie w cały proces – jeszcze przed tym, jak ustawa trafiła do Pałacu Prezydenckiego – włączyła się pierwsza dama Agata Kornahuser-Duda, a z Kancelarii Prezydenta płyną głosy, że projektem zainteresował się także prezydent Andrzej Duda. Kornhauser-Duda odpowiedziała na apel posłanek opozycji i spotka się z nimi 24 stycznia własnie w sprawie „Lex Czarnek”.

Andrzej Duda podejmie interwencję ws. „lex Czarnek”?

„Jak słychać nieoficjalnie, do tzw. lex Czarnek uwagi może złożyć sam prezydent Andrzej Duda. Czy kontrowersyjne prawo forsowane przez ministra edukacji rozbije się o pałac prezydencki?” – pisze w Wirtualnej Polsce Michał Wróblewski. Co ciekawe, dotychczas rzadko się zdarzało, aby pierwsza dama zapraszała do siebie polityków, a tematyka dotycząca edukacji jest jej bliska – Kornhauser-Duda to nauczycielka niemieckiego.

Wirtualna Polska nie wskazuje jednak, jakie jest nastawienie pierwszej damy i jej otoczenia do „lex Czarnek” i jakie są oczekiwania przed spotkaniem. Pojawia się jednak jeszcze jeden wątek: w przyszłym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania w sprawie tej ustawy. Jak przekazał WP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, Andrzej Duda osobiście spotka się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem.

„Jak nieoficjalnie mówi nam jeden z rozmówców zorientowanych w sytuacji, Agata Duda nie tylko nie przepada za Barbarą Nowak (obie związane są z Małopolską, prezydentowa rodzinnie i zawodowo, Nowak zawodowo i politycznie), ale generalnie z dużym sceptycyzmem patrzy na pomysł wzmocnienia roli kuratorów kosztem dyrektorów szkół” – czytamy.

Na tym etapie nikt jeszcze nie wieszczy np. weta prezydenta ws. „lex Czarnek”, ale już zapowiadane dwa spotkania są pewnym sygnałem dla osób odpowiedzialnych za ten projekt.

Czytaj też:

Zaskakujący ruch Agaty-Kornhauser Dudy. „To jest ostatnia szansa dla Pierwszej Damy”