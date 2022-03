Gdzie znajduje się luksusowy jacht Władimira Putina? Niemieckie media podają możliwą lokalizację

Na początku lutego lokalny dziennik „Kieler Nachrichten” z Kilonii poinformował, że należący do Władimira Putina jacht "Graceful" przebywa w stoczni „Blohm + Voss” w Hamburgu, gdzie miał przechodzić remont. Z kolei niemiecki tabloid "Bild" donosił, że kilkanaście godzin po ujawnieniu tej informacji, 7 lutego o godzinie 6 rano, jacht wypłynął z miasta. „13 godzin później luksusowy jacht odpłynął Kanałem Kilońskim, zmierzając w kierunku Bałtyku i Rosji!” – donosiła gazeta. „To była najwyraźniej ucieczka w obawie przed konfiskatą” - można był przeczytać. Już wtedy państwa Zachodu groziły, że w razie inwazji Rosji na Ukrainę, mogą nałożyć sankcje, które dotknęłyby samego Putina.

"Graceful" na celowniku hakerów

Luksusowy jacht o długości 82 metrów został wybudowany w 2014 r., co kosztowało niemal 87 mln euro. Po napaści Rosji na Ukrainę, o jachcie znów zrobiło się głośno, bo na cel wzięli go hakerzy z grupy Anonymous. Mieli oni zmienić dane w systemie o ruchu morskim, tak by wyglądało, że statek prezydenta Rosji rozbił się u wybrzeży ukraińskiej Wyspy Węży, a docelowłą lokalizacją było „piekło”.

Jacht Putina blisko Polski?

"Die Welt" postanowił sprawdzić, gdzie naprawdę może znajdować się jacht Putina. Gazeta przypomina, że przed agresją na Ukrainę zazwyczaj stacjonował na Morzu Czarnym, jednak niemieckie media spekulują, że z związku obecną sytuacją musiał obrać inny kierunek. Jako prawdpoodbną lokalizację wskazują port w Kaliningradzie.

Gdzie znajdują się jachty innych rosyjskich oligarchów?Sprawdził to amerykański reporter Scott Bixby za pomocą AIS (automatycznego systemu identyfikacji, który pozwala na informowanie innych jednostek o obecnej pozycji statku). Okazało się, że mierzący 162 m „Eclipse”, należący do właściciela Chelsesa Romana Abramowicza, znajduje się na Karaibach u wybrzeży wyspy Sint Maarten. Z kolei warty około 300 mln dolarów i mierzący 140 m „Ocean Victory”, którego właścicielem jest Wiktor Rasznikow, znajduje się u wybrzeży Malediwów.

