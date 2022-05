Zebrał się Komitet Polityczny PiS. Szykują się zmiany w strukturze partii

Przed posiedzeniem Komitetu Politycznego PiS wicemarszałek Sejmu i szef klubu partii Ryszard Terlecki zdradził, czego ma dotyczyć spotkanie.

– Zmiany w strukturze Prawa i Sprawiedliwości przyniosą pewne ożywienie, a także pewną mobilizację w naszych szeregach, która jest niezbędna przed wyborami – powiedział. W TVP Info mówił, że chodzi o przeorganizowanie partii, czyli podział na 100 okręgów (do tej pory było ich 40). Dodał, że mają zapaść też decyzje dotyczące zakazu łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów tych okręgów. Osoby funkcyjne, czyli ministrowie, wiceministrowie, marszałkowie, wicemarszałkowie nie będą mogli pełnić funkcji partyjnych. Ryszard Terlecki powiedział, że zmiany personalne związane z tymi ustaleniami zajmą 2-3 tygodnie.

O zmianach w strukturze partii rządzącej pisały ostatnio we „Wprost” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.

„Baronowie” zablokowali zmianę struktury w PiS

Obecnie Prawo i Sprawiedliwość jest podzielone na 41 okręgów, co odpowiada okręgom wyborczym do Sejmu. W przyszłości ma być ich 100 i mają odzwierciedlać mapę wyborczą do Senatu. Zmiany zostały zapowiedziane już w lipcu ubiegłego roku podczas kongresu PiS. Wtedy zablokowali je regionalni „baronowie”, których pozycja zostałaby mocno ograniczona.

Marek Suski twierdził wówczas publicznie, że propozycję mogą zakwestionować prawnicy.– Powiedzieli, że istnieje groźba, iż ten statut nie byłby zarejestrowany przez sąd. To obawa po prostu wynikająca z tego, że niekoniecznie sądy nas kochają i lepiej jest jednak w programie pilotażowym sprawdzić, jak to będzie funkcjonować, i ewentualnie, jak będzie trzeba, takie zmiany można wprowadzić – mówił w TVP Info.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zdradził też niedawno w Trójce, że partia przygotowuje się do konwencji albo drugiego posiedzenia kongresu partii. Następnie politycy wyruszą w Polskę, czyli wrócić do tego, co zapewniło PiS zwycięstwo w wyborach – spotkań z mieszkańcami w powiatach i gminach. Objazd miałby się zacząć w czerwcu.

