Wojna na Ukrainie. Mateusz Morawiecki zaapelował do Niemiec. Premier wskazał konkretny cel

Mateusz Morawiecki na antenie TVP Info został zapytany, jak ocenia pomoc, którą Europa niesie zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. – (To – red.) ciągle za mało. Po to przede wszystkim jestem w Davos (na Forum Ekonomicznym – red.), żeby rozmawiać z liderami świata, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak kluczowe są te wydarzenia za naszą wschodnią granicą – powiedział premier.

– Niektórzy chcieliby cały czas takiego powrotu do tego stanu sprzed wojny, jak gdyby nigdy się nic nie stało. To jest niemożliwe. Nie ma powrotu do stanu sprzed wojny. Można przywrócić pokój, ale tylko wtedy, kiedy rosyjscy żołnierze, jak najszybciej wyjdą z Ukrainy i kiedy rozpocznie się odbudowa Ukrainy – kontynuował Mateusz Morawiecki w programie „Gość Wiadomości”.

Mateusz Morawiecki o rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim

Premier wskazał również temat, który poruszył podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy tuż przed rozpoczęciem wojny. Wołodymyr Zełenski apelował wówczas o wprowadzenie tzw. sankcji prewencyjnych.

– „Niech one będą bardzo widoczne dla Rosji, co im grozi, jeżeli nas zaatakują” – tak mówił pod koniec stycznia, na początku lutego i miał rację. I my też mówiliśmy dokładnie o tym samym. Niestety, dziś widzimy, że stało się inaczej, ale warto, żeby Europejczyk przynajmniej był mądry po szkodzie i dzisiaj żebyśmy te pakiety sankcji, które konstruujemy, robili pod kątem, zatrzymania machiny wojennej Putina – kontynuował szef polskiego rządu.

Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji? Morawiecki zaapelował do Niemiec

Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej, aby rozpocząć prace nad wypracowaniem kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Premier na antenie TVP Info wystosował apel do Niemiec. – Myślę, że tutaj z Davos, że dobrze by było, gdybym zaapelował do Niemców. Do końca roku zamknijcie Nord Stream 1 – wzywał Mateusz Morawiecki.