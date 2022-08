Pokój czy „nowa ofensywa przeciwko Kijowowi”? Sondaż pokazuje, co myślą Rosjanie

Sondaż, który cytują rosyjskie media, przeprowadziła prywatna, rosyjska firma Russian Field. Z badania wynika, że ponad połowa respondentów poparłaby decyzje Władimira Putina w sprawie wojny na Ukrainie, niezależnie jaka by ona była. Uczestników badania, którzy zaaprobowaliby decyzje o zawarciu pokoju jest jednak o 5 pkt. proc. więcej niż zwolenników rozpoczęcia „nowej ofensywy”.

Rosjanie ufają Władimirowi Putinowi

Cytowany przez „Kommiersant” ekspert uważa, że taki rozkład preferencji wynika z niechęci społeczeństwa do myślenia o wielkich problemach politycznych. Zdaniem politologa Aleksieja Makarkina większości Rosjan do poparcia dwóch przeciwstawnych decyzji Putina można uznać za wyraz zaufania do prezydenta.

Z sondażu wynika, że 59 proc. uczestników badania jest zdania, że „operacja wojskowa” – jak nazywają inwazję kremlowscy propagandyści, trwa już zbyt długo. Z kolei 28 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Około 30 proc. respondentów uważa, że wojna potrwa jeszcze rok, a 18 proc. spodziewa się ich zakończenia w ciągu roku. 20 proc. badanych ma nadzieję na zakończenie działań wojennych w ciągu sześciu miesięcy, a tylko 13 proc. „optymistycznie patrzy” na zakończenie działań wojennych w ciągu jednego do trzech miesięcy.

Prawie dwie trzecie ankietowanych mężczyzn (62 proc.), nie jest gotowych wziąć osobiście udziału w działaniach wojennych na Ukrainie, jeśli mają taką możliwość.

Niechęć do rozmów o wojnie

Sondaż został przeprowadzony metodą telefoniczną w dniach 28–31 lipca na próbie 1609 respondentów z ośmiu okręgów federalnych. Jednocześnie autorzy badania zaznaczają, że odpowiedzi respondentów „mogą nie pokrywać się z rzeczywistą sytuacją, ponieważ Rosjanie boją się rozmawiać na ten temat – wzrosły odmowy, spadł poziom szczerości”.

