Podróżować jak poseł. Za loty polityków podatnicy zapłacili 10 mln złotych

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora zakłada, że posłowie mają prawo do darmowych przelotów krajowych oraz podróży środkami transportu publicznego. Ustawodawca nie uchwalił żadnego limitu bezpłatnych przejazdów czy przelotów z czego posłowie chętnie korzystają.

Z informacji „Super Expresssu” wynika, że od 12 listopada 2019 do 30 czerwca 2022 roku za 16 323 połączenia lotnicze polityków podatnicy zapłacili już blisko 10 milionów złotych.



Zdecydowanym rekordzistą jest Grzegorz Napieralski, który od początku kadnecji Sejmu podróżował samolotem 273 razy. Za te podróże Kancelaria Sejmu zapłaciła ponad 159 zł. 155 tys. zł kosztowały podatników 262 bilety na samoloty, na pokładzie których podróżował Sławomir Nitras. - Ja mieszkam w Szczecinie - tłumaczył polityk dziennikarzom.



Średnio raz na pięć dni samolotem podróżował wiceminister środowiska Edward Siarka. Pytany o 197 podróży za ponad 116 tys. zł polityk stwierdził, że lata tyle, ile potrzeba. Na szczerość zdobył się Kazimierz Gołojuch. Polityk PiS przyznał, że stawia na wygodę: mieszka blisko lotniska, a połączenie kolejowe między Rzeszowem, Krakowem i Warszawą nie należy do najlepszych. - Kiedyś, jak będzie elektryfikacja połączenia kolejowego Rzeszów–Kolbuszowa–Sandomierz–Osice, to nie trzeba będzie korzystać z samolotu. 2,5 godziny i będę w Warszawie - zapewnił poseł, którego 196 lotów kosztowało 116 tys. zł.