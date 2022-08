Donald Tusk w polskim parlamencie? Większość badanych jest na „nie”

Kilka dni temu głośno stało się o zakulisowej rozmowie Donalda Tuska z dziennikarką TVN24, która została zarejestrowana przed rozpoczęciem programu na żywo. – Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Że co? – dopytała Agata Adamek. – Że będę musiał kandydować – odparł Donald Tusk. – Będzie musiał pan kandydować – podkreśliła dziennikarka TVN24. – To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział...na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) – dodał szef PO.

Do wpadki Donalda Tuska odniósł się Mateusz Morawiecki. Według premiera przewodniczący Platformy Obywatelskiej „odniósł się z pogardą i wstrętem do pracy dla Polaków”. —Ja jadąc tutaj, przeczytałem w jednym z portali, jak Donald Tusk z pogardą i wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty w Sejmie. Myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze i co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków — ocenił szef rządu podczas jednej z konferencji prasowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Czy Donald Tusk powinien startować w wyborach parlamentarnych? Sondaż

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”, badanych zapytano, czy ich zdaniem Donald Tusk powinien kandydować w wyborach parlamentarnych. 52 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. 37 proc. jest odmiennego zdania i uważa, że lider PO powinien ubiegać się o mandat w polskim parlamencie. 11 proc. badanych nie umie w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 sierpnia na próbie 1029 dorosłych Polaków.

