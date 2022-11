Zaskakujący sondaż. PiS z najlepszym wynikiem od maja, Lewica poza Sejmem

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na PiS zagłosowałoby 34 proc. respondentów ankietowanych przez CBOS. To o 4 pkt proc. więcej niż w badaniu z października i zarazem najlepszy wynik ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego od maja.

Drugą pozycję zajmuje niezmiennie Koalicja Obywatelska. Na formację pod wodzą Donalda Tuska chce głosować 20 proc. uczestników badania. Oznacza to poprawę o 2 pkt proc. w porównaniu do notowań z października. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 10 proc. wyborców. Także to ugrupowanie notuje wzrost poparcia – o 1 pkt proc.

Sondaż: Lewica poza Sejmem

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się teraz, na miejsca w ławach poselskich mogliby liczyć także reprezentanci Konfederacji, która ma 6 proc. poparcia. Z wejściem do Sejmu problem miałyby pozostałe ugrupowania, w tym Lewica. Koalicja ugrupowań lewicowych w porównaniu do zeszłego miesiąca straciła 2 pkt proc. poparcia i obecnie cieszy się sympatią 4 proc. wyborców. Jeszcze słabiej w badaniu CBOS wypada PSL – Koalicja Polska. Na formację pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 3 proc. osób. 19 proc. wyborców nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Zaskakuje wysoka deklarowana frekwencja. Udział w wyborach do Sejmu i Senatu deklaruje 76 proc. uprawnionych.

Dzień sondaży

Sondaż CBOS jest trzecim, którego wyniki omawiają w piątek media. Wcześniej ukazały się badania IBRiS-u i Social Changes. W pierwszym z nich uwagę zwraca przetasowanie w najlepszej trójce. W sondażu IBRiS dla Onetu Lewica wypchnęła bowiem Polskę 2050 z podium. W drugim z nich, podobnie jak w badaniu CBOS, zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu tygodnia notowania PiS-u wg Social Changes wzrosły o 3 pkt procentowe.

