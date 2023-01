Przełomowa decyzja Macrona rozwścieczyła Moskwę. Rosyjski polityk straszy konfrontacją z NATO

„Decyzja prezydenta Francji Emmanuela Macrona o przekazaniu Ukrainie bojowego wozu piechoty AMX-10 RC może doprowadzić do starcia między Rosją a NATO” – napisał rosyjski senator Aleksiej Puszkow we wpisie na Telegramie, a jego wypowiedź cytuje państwowa agencja Ria Nowosti.

Rosyjski polityk stwierdził, że „sama w sobie decyzja Paryża o przekazaniu Ukrainie bojowych wozów piechoty nie zmieni przebiegu wojny”. „Może jednak stać się prologiem do dostaw innego uzbrojenia ofensywnego na Ukrainę, co wiąże się z wciągnięciem NATO w bezpośrednią konfrontację militarną z Rosją” – ostrzegł. Dodał też, że decyzja Marcona „mówi też wiele o nastrojach na szczycie Europy i stopniu ich rozgoryczenia wobec Rosji”.

Przełomowa decyzja Emmanuela Macrona

Pałac Elizejski zgodził się na wysłanie do Ukrainy samochodów rozpoznawczych AMX-10 RC, które wyróżniają się tym, że zamiast na gąsienicach, osadzone są na kołach, co znacznie zwiększa ich mobilność. – Po raz pierwszy zachodnie „czołgi na kołach” trafią do ukraińskich sił zbrojnych i będą wspomagać je w walce i obronie ojczyzny – poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron tuż po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Również w czwartek poinformowano, że kolejna partia uzbrojenia trafi na Ukrainę z Niemiec i USA. Stolice obu krajów poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że wyślą do Kijowa pojazdy opancerzone.

Francja zmienia zdanie

Francja przez wiele miesięcy była krytykowana za swoją postawę wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Choć otwarcie stała po stronie broniącego się kraju, to jednak zdaniem wielu w niedostateczny sposób wspierała wysiłki Kijowa. Wielokrotnie swoimi wypowiedziami raził też prezydent Macron, który w najmniej odpowiednich momentach wzywał do negocjacji pokojowych lub prowadził niepotrzebne rozmowy z Władimirem Putinem. Jeszcze w październiku Emmanuel Macron zapewniał, iż jego kraj nigdy nie przekaże na Ukrainę samolotów i czołgów, by nie wchodzić w stan wojny z Rosją.

