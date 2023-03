Mocne wystąpienie Kowala w Sejmie. Terlecki: Wstydź się!

Politycy PiS złożyli swój projekt uchwały w reakcji na burzę, jaką wywołał wyemitowany na antenie TVN24 reportaż „Franciszkańska 3”. Autorzy projektu chcą, by Sejm „zdecydowanie potępił medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak”. "Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć" – czytamy w projekcie.

Propozycja doprowadziła do burzliwej dyskusji na sali plenarnej. Emocje podkręcił swoim wystąpieniem również poseł KO Paweł Kowal. – Z tej trybuny chciałbym was zapytać, zwracam się do tych, co tak chętnie dzisiaj wstają – zaznaczał. – Coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Coś zrobili z sądami, bo on mówił o sądach? Coście zrobili z parlamentaryzmem? – grzmiał polityk.

– Zniszczyliście parlamentaryzm. Nie wystarczy wstawać i klaskać, trzeba pokazać swoim świadectwem, po której jesteście stronie – stwierdził. – Nie odcinajcie Polski od Europy, nie niszczcie niepodległości Polski, bo to jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły – dodawał.

Kowal: Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS

Na sali słychać było brawa, tupanie i buczenie, gdy Kowal kontynuował przemówienie. – Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy – mówił dalej. – Pomyślcie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin, co by czuł oglądając Dziennik Telewizyjny jak za Urbana – zwracał się do polityków Zjednoczonej Prawicy.

– Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o „chamskiej hołocie”, to wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego, gdyby słuchał Janusza Kowalskiego o „skundlonej opozycji” – wyliczał Kowal. – Wam się to wszystko klei? Wy jesteście faryzeusze! – podsumował.

Gdy polityk KO schodził z mównicy, jego wystąpienie skwitował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się! – powiedział.

