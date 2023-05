Nowy sondaż zaufania do polityków. Duże zmiany na podium

W dniach 8-18 maja fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziła comiesięczne badanie zaufania do polityków. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie liczącej 1056 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Duda, Trzaskowski i Hołownia

Liderem rankingu – podobnie jak w poprzednim badaniu – okazał się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 54 proc. badanych. Nieufność do niego wyraziło 35 proc. badanych.

Na drugim miejsce znalazł się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego wyraziło 45 proc. badanych, zaś brak zaufania 37 proc. badanych. W porównaniu do kwietniowego rankingu, Trzaskowski awansował z trzeciego na drugie miejsce.

Na trzecim miejscu znalazł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa po 38 proc. badanych, a nie ufa 35 proc. Tym samym Hołownia awansował z piątego na trzecie miejsce.

Jak ankietowani ocenili Kaczyńskiego i Tuska?

Takim samym poziomem zaufania cieszy się premier Mateusz Morawiecki. Jednak w przeciwieństwie do Hołowni uzyskał więcej głosów negatywnych – szefowi rządu nie ufa 51 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się m.in. szef MON Mariusz Błaszczak – 35 proc. deklaruje zaufanie, 37 proc. brak zaufania – lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 34 do 29 proc. – lider PiS Jarosław Kaczyński – 33 do 54 proc. – i lider PO Donald Tusk – 33 do 54 proc.

Na trzech ostatnich miejscach majowego rankingu CBOS znaleźli się szef resortu rolnictwa Robert Telus – 16 proc. badanych zadeklarowało zaufanie, 17 proc. brak zaufania – lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen – 15 do 20 proc. – oraz były szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk – 14 do 31 proc.

