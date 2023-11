Zaskakujący wpis kontrowersyjnej radnej. „Pytacie się mnie, czy odeszłam z PiS?”

Małgorzata Jacyna-Witt to radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Do lipca 2022 r. reprezentowała w nim Prawo i Sprawiedliwość, jednak prezes Jarosław Kaczyński zdecydował o jej zawieszeniu w prawach członka PiS. To odpowiedź na wpis radnej na platformie X (wtedy Twitter), który wywołał lawinę krytyki. Jacyna-Witt zamieściła zdjęcie z wizyty na polu golfowym. W dyskusji określiła siebie „elitą”.

Jednak to nie jedyna aktywność, dzięki której „zasłynęła” Jacyna-Witt. W 2018 roku, kiedy była przewodniczącą klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego napisała: „Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej »niewinności«. Co jest? To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli, żeby mogli w mediach się poprodukować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? Najlepiej SMS – 2,40 netto”. Za słowa te zmuszona była przeprosić.

Małgorzata Jacyna-Witt odchodzi z PiS. Kim jest kontrowersyjna radna?

Teraz wróciła z krótkim komunikatem, w którym klaruje swoje plany na przyszłość. „Pytacie się mnie, czy odeszłam z PiS? Tak, złożyłam rezygnację z bycia członkiem PiS po 15 miesiącach oczekiwania na decyzję partyjnej Komisji Dyscyplinarnej. I po, a nie przed wyborami, wspierając PiS w wyborach” – wyjaśniła.

Jacyna-Witt zaapelowała, by „nie liczyć na to, że zacznie PiS atakować”. „Tak się po odejściu z partii nie powinno robić. Nie, nie wybieram się do żadnej innej partii. Po 20 latach absolutnie niezależnej i mocno aktywnej działalności w samorządzie nie chcę więcej startować w wyborach. Po prostu” – dodała.

Kilka dni wcześniej wyrażała poparcie dla odchodzącej władzy. „No to do roboty posłanki i posłowie z PiS. Od dzisiaj będziemy obserwowali posłanki i posłów PiS, jak dają sobie radę w opozycji. To o wiele trudniejsze zadanie, niż być posłem partii sprawującej władzę. Nic nie można załatwić, do mediów nie wpuszczają, wszyscy atakują, na rządowe uroczystości nie zapraszają, trzeba wyjść na ulice i do ludzi. No i mieć jakąś wiedzę” – pisała Jacyna-Witt. Życzyłam im powodzenia.