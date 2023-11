Trwa walka o sekretarzy stanu. Koalicja rozdziela ministerstwa

Koalicja, która za niecałe dwa tygodnie najpewniej utworzy rząd, usiadła do kolejnej tury rozmów – informuje Wirtualna Polska. Choć szefowie resortów mają być już od pewnego czasu przydzieleni, teraz bój toczy się o ich zastępców. Do rangi sekretarzy stanu mają zostać powołani m.in. Władysław Teofil Bartoszewski, Krzysztof Śmiszek i Michał Kołodziejczak.

Zalewski do MON, Bartoszewski do MSZ

Szefem Ministerstwa Obrony Narodowej w przyszłym rządzie Donalda Tuska ma zostać przyszły wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. Wspierać go miałby Paweł Zalewski z Polski 2050. Polityk byłby wówczas odpowiedzialny m.in. za współpracę międzynarodową. Do objęcia stanowiska typowana jest także Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej.

Resort dyplomacji powrócić ma w ręce Radosława Sikorskiego. W tym układzie na wiceministra spraw zagranicznych z ramienia Nowej Lewicy typowany jest Andrzej Szejna, a z ramienia Polski 2050 Paweł Zelewski, pod warunkiem nieotrzymania stanowiska wiceszefa MON. Najbardziej prawdopodobną opcją jest jednak kandydatura Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL.

Scheuring-Wielgus wiceministrą kultury

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na którego czele stanąć ma Marcin Kierwiński, typowany jest Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy. Trzecia Droga przymierzać do tego stanowiska ma Marka Biernackiego.

Sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym pokierować ma Adam Bodnar, typowany jest Krzysztof Śmiszek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska ciągle nie jest przekonana nt. swojego kandydata. Może nim jednak zostać Arkadiusz Myrcha.

Do resortu kultury i dziedzictwa narodowego, który trafić na w ręce Bartłomieja Sienkiewicza, przydzielane są m.in. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy oraz Bożena Żelazowska z PSL. Wiceministrą zdrowia może zostać Joanna Mucha z Polski 2050. Resortem pokierować ma Izabela Leszczyna.

Kołodziejczak do resortu rolnictwa

Zastępcą Borysa Budki w Ministerstwie Aktywów Państwowych zostać ma Marin Kulasek z Nowej Lewicy. Do zostania sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, którym pokierować ma Czesław Siekierski, typowani są Jacek Czerniak z Nowej Lewicy i Michał Kołodziejczak z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Do rządu w randze wiceministrów, według informacji Wirtualnej Polski, trafić mają także: do Ministerstwa Cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka z PSL, a do „jednego z resortów gospodarczych” Dariusz Standerski z Nowej Lewicy.

Czytaj też:

Kto rozsiewa plotki o Tusku? W PO przeprowadzono śledztwo. „Wyborcy poczuliby się oszukani”Czytaj też:

„Dwutygodniowi" ministrowie pobiorą odprawy? Głos zabrali sami zainteresowani