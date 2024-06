Najnowszy sondaż zaufania. Władysław Kosiniak-Kamysz wielkim przegranym

Szymon Hołownia nieprzerwanie cieszy się największym zaufanie społecznym wśród polityków – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez pracownię CBOS. Zaufanie do niego wykazało 50 proc. ankietowanych, przy 33 proc. opowiadających się za brakiem zaufania. Nie znaczy to jednak, że marszałek Sejmu ma wielkie powody do szczęścia. W porównaniu do badania przeprowadzonego niecały miesiąc temu, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaufanie do niego spadło o 4 pkt proc.

Cieszyć się może za to Rafał Trzaskowski, który w rankingu zaufania wskoczył z trzeciego na drugie miejsce podium. Prezydentowi Warszawy, a zarazem wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej i potencjalnego przyszłemu kandydatowi ugrupowania w wyborach prezydenckich, ufa 48 proc. badanych. Nie ufa mu za to 33 proc. respondentów, czyli dokładnie tyle samo, co Szymonowi Hołowni. Względem poprzedniego miesiąca polityk także zaliczył spadek zaufania. Wyniósł on 1 pkt proc.

Podium domyka prezydent Andrzej Duda, do którego zaufanie deklaruje 45 proc. badanych, a nie ufa 42 proc. Tutaj także pojawił się spadek względem majowego badania i wyniósł dokładnie tyle samo co w przypadku Rafała Trzaskowskiego – 1 pkt proc. Głowa państwa także wskoczyła o jedno miejsce względem poprzedniego rankingu, w którym zajmowała czwarte miejsce.

Tusk odbudowuje zaufanie, Kosiniak-Kamysz je traci

Tym razem czwarte miejsce przypadło Donaldowi Tuskowi. Premierowi ufa 44 proc. badanych, co jest pierwszym ze wzrostów względem zeszłego miesiąca. W maju zdobył on 43 proc. zaufania, co przełożyło się na piąte miejsce. Liderowi Platformy Obywatelskiej nie ufa za to 43 proc. badanych.

Piąte miejsce zajął największy przegrany rankingu zaufania – wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie względem niego wyraziło 41 proc., co oznacza spadek względem maja aż o 11 pkt. proc. Widoczne jest to także w spadku miejsca w rankingu – przed miesiącem współprzewodniczący Trzeciej Drogi był wiceliderem zestawienia. Brak zaufania wyraziło 28 proc. badanych.

Wielcy przegrani rankingu zaufania

Pierwszą dziesiątkę zaufania dopełniają: szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski (39 proc. zaufania, 32 proc. nieufności), wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak (36 proc. zaufania, 30 proc. nieufności), minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar (33 proc. zaufania, 20 proc. nieufności), były premier i wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki (32 proc. zaufania, 55 proc. nieufności), marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc. zaufania, 28 proc. nieufności).

Jedynymi politykami, u których nieufność przewyższyła zaufanie, są: szef klubu parlamentarnego PiS i były szef MON Mariusz Błaszczak (30 proc. zaufania, 41 proc. nieufności), przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński (28 proc. zaufania, 60 proc. nieufności), przewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (26 proc. zaufania, 30 proc. nieufności), wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego KO Roman Giertych (26 proc. zaufania, 39 proc. nieufności), były szef MON Antoni Macierewicz (17 proc. zaufania, 59 proc. nieufności).

Czytaj też:

Trzecia Droga trwa dalej. Tajne spotkanie poprawiło stosunki koalicjantów?Czytaj też:

Hołownia zaczepił Kotulę na sejmowym korytarzu. „Mam radosną nowinę dla pani”