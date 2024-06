Decyzja zapadła. Prezydent Duda wydał postanowienie ws. polskich kontyngentów za granicą

Prezydent wydał postanowienia ws. przedłużenia okresu użycia polskich kontyngentów wojskowych w Turcji, Iraku, jak również na Łotwie – informuje BBN.

Kolejne dotyczy natomiast zgody na pobyt na terytorium Polski do końca bieżącego roku komponentów sił sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także Kanady.

Prezydent zdecydował. Opublikowano daty

Prezydent Duda zdecydował o przedłużeniu do 31 grudnia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji (do 95 żołnierzy), PKW Irak (350 żołnierzy), a także PKW Łotwa (do 260 żołnierzy).

W komunikacie BBN poinformowało także, że zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie ws. zgody na pobyt na terenie kraju – do końca roku – komponentów sił sojuszniczych, wraz z uzbrojeniem i środkami bojowymi z USA – do 6,5 tysiąca wojskowych, Wielkiej Brytanii – do 700 żołnierzy oraz Kanady – do 350.

Główne zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja, Irak i Łotwa

Na stronie wojska polskiego czytamy, że „głównymi zadaniami PKW Turcja jest wykonywanie lotów patrolowo-rozpoznawczych, przekazywanie materiałów i opracowań z realizowanych lotów do Dowództwa Sił Morskich NATO oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi dowództwa w zakresie reagowania na wszelkie zakłócenia ze strony przeciwnika”.

W przypadku PKW Irak jest to „to poprawa zdolności sił specjalnych i bezpieczeństwo” państwa, oraz „zwiększenie zdolności w obszarze usprawniania techniki wojskowej”.

Natomiast w przypadku PKW Łotwa ministerstwo obrony narodowej podawało, że „Polska swoją obecnością na Łotwie potwierdza sojuszniczą solidarność i determinację w budowaniu wspólnego potencjału obrony i odstraszania”.

twitterCzytaj też:

Duda postawił na klasykę, pierwsza dama zaskoczyła kolorem. Tak prezentowali się w ChinachCzytaj też:

Przełomowa decyzja Chin wobec Polski. Zapadła po rozmowach z Andrzejem Dudą