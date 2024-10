Wałęsa ostro o orędziu Dudy: Nie dało się tego słuchać. Jak można być tak bezczelnym?

– Oglądałem orędzie częściowo, bo szkoda czasu na te wywody. Nie dało się tego słuchać. Jak można być tak bezczelnym? – pyta retorycznie Lech Wałęsa.

Dopytywany, co konkretnie ma na myśli, odparł:

– Duda pomagał w niszczeniu prawa, tworzył zabezpieczenia, aby nie można było nic zreformować. Musi być za to sądzony. Jestem pewny, że niebawem go osądzimy za wszystkie szkody, jakie Polsce wyrządził.

– Trzeba wszystkie jego błędy wyszczególnić, spisać i kiedy spadnie z tego urzędu – rozliczyć go za niszczenie Polski – doprecyzował były prezydent.

Zdaniem Lecha Wałęsy, słowa, które padły w orędziu są dowodem na to, że mamy do czynienia z wyjątkowo kiepską końcówką kadencji Andrzeja Dudy.

– Musi przymilać się do PiS, bo nie ma wyboru, to obrona konieczna. Widzi to zło, które wyrządził i ratuje się atakiem. Liczy, że jeszcze PiS wygra wybory i uda mu się do tego czasu jakoś funkcjonować – ocenia.