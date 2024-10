Rozpad Lewicy. Czarzasty opublikował fragment wymownej piosenki

W niedzielę Razem poinformowało opinię publiczną, że opuszcza Lewicę. Posłanka Marta Stożek przekazała, że w przyszłym tygodniu partia złoży wniosek o utworzenie pięcioosobowego koła. Na konferencji prasowej, która miała miejsce 27 października po południu, Adrian Zandberg – współprzewodniczący partii – mówił m.in., że „rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi”, a planowany budżet na przyszły rok „uderza w publiczną ochronę zdrowia”, jest „skąpy”, gdy chodzi o środki na „naukę, badania czy mieszkalnictwo i rozwój”, ale za to „hojny dla milionerów, banków i deweloperów”.

Jak na odejście Razem z Lewicy zareagowali politycy? Wymownie.

„Prawo i Sprawiedliwość Razem z Konfederacją”

„»Prawo i Sprawiedliwość« i »Razem« – te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Czarnego” – stwierdził na platformie X premier Donald Tusk. Roman Giertych, były minister edukacji, napisał natomiast, że sam, „tak jak Partia Razem, wychodzi z rządu”. „Tylko ludziom głupkowato trzymającym się archaicznej zasady niesprzeczności może się wydawać, że nie można wyjść z tego w czym się nie było” – ironizował.

Europoseł Łukasz Kohut skwitował decyzję, pisząc: „Razem jak zwykle osobno i mało odpowiedzialnie”. „Już raz – w 2015 roku – otworzyli PiS-owi drogę do władzy. Populizm skrajnie lewicowy bardzo często styka się z tym skrajnie prawicowym – prawie jak [Paulina] Matysiak z [Marcinem] Horałą” – czytamy. Do sprawy odniósł się także eurodeputowany Krzysztof Brejza. „Razem, ale z Horałą, [Jarosławem] Kaczyńskim i [Zbigniewem] Ziobrą. W tym układzie parlamentarnym albo jest się razem z koalicją 15 października, albo razem z demagogami i antydemokratami i populistami. Nie ma innego »razem«, jest tylko inne »osobno«” – zaznaczył były senator Platformy Obywatelskiej.

„Szkoda. Od 20 lat to samo. Odejścia. Rozejścia. Wiosenne nadzieje. Jesienne upadki. Niby razem a jednak ciągle osobno. Tylko ludzi lewicy żal” – napisał na X Bartosz Arłukowicz, europoseł PO i były sekretarz stanu w kancelarii premiera. Ryszard Petru, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, stwierdził, że „to dobrze, iż Razem nie jest już razem z nami [w koalicji – red.]”. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela zasugerował zaś: „Prawo i Sprawiedliwość Razem z Konfederacją”.

„A zatem dokonał się RAZEXIT”

Sytuację komentowali także przewodniczący Nowej Lewicy: Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. Pierwszy napisał: „Powodzenia! To nie żegnajcie, ale – mam nadzieję – do zobaczenia!”. Natomiast wicemarszałek Sejmu opublikował fragment tekstu popularnej piosenki Skaldów i Łucji Prus: „Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają”. To utwór zatytułowany: „W żółtych płomieniach liści”.

Nie zabrakło również komentarza ze strony Anny-Marii Żukowskiej. „A zatem dokonał się RAZEXIT [to nawiązanie do BREXIT-u, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię – przyp. red.]”. Współprzewodnicząca Nowej Lewicy w Warszawie i Przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy przyznała jednak, że „nie jestem z tego powodu szczęśliwa”. „Zatem nie mówię, żegnajcie (...), tylko do widzenia. Bo widzieć się będziemy nieraz. Oby wasze decyzje przyniosły wam spokój i zadowolenie!” – czytamy.

