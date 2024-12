Potężny spadek zaufania do Andrzeja Dudy. Co zawiodło Ukraińców?

Według badania, Ursula von der Leyen uzyskała największe poparcie, zdobywając 65 procent wskazań. Tuż za nią uplasował się Andrzej Duda z wynikiem 64,6 procent. Trzecie miejsce przypadło premierowi Kanady Justinowi Trudeau, który otrzymał 60 procent głosów. W kolejnych miejscach znaleźli się prezydent Francji Emmanuel Macron (58,4 procent) oraz prezydentka Mołdawii Maia Sandu (57,3 procent).

Dlaczego Ursula von der Leyen zajęła pierwsze miejsce?

Zdaniem Centrum Nowa Europa, wysokie poparcie dla Ursuli von der Leyen to przede wszystkim wyraz wdzięczności ukraińskiego społeczeństwa za jej działania na rzecz przybliżenia Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Komentując wynik Andrzeja Dudy, think tank wskazał, że wysoki poziom zaufania wobec polskiego prezydenta wynika z historycznie pozytywnego wizerunku polskich przywódców w Ukrainie. Polska jako kraj i jej politycy cieszą się generalnie sympatią i uznaniem wśród Ukraińców.

Jednak zauważono znaczący spadek zaufania do prezydenta Polski. W porównaniu z rokiem 2022, gdy Andrzej Duda osiągnął rekordowy poziom poparcia na poziomie 86,8 procent i był liderem rankingu, odnotowano spadek aż o 13,1 punktu procentowego. Centrum Nowa Europa określiło ten wynik jako „katastrofalny spadek sympatii społecznej”. Wynika to z tego, że w ciągu ostatnich trzech lat co piąty Ukrainiec stracił zaufanie do polskiego prezydenta.

Przyczyny spadku zaufania?

Eksperci z Centrum Nowa Europa wskazują na kilka czynników, które mogły przyczynić się do pogorszenia wizerunku Andrzeja Dudy. Wśród nich wymieniono m.in. działania Polski związane z ograniczeniami na granicy polsko-ukraińskiej, wypowiedzi polskich polityków (choć niekoniecznie prezydenta) dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, a także pewne napięcia w kontekście wsparcia Ukrainy w kluczowych dla niej kwestiach, takich jak negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Sondaż został przeprowadzony między 15 a 27 listopada 2023 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

