Zaskakujący poziom sympatii Ukraińców do Polaków. Jest nowy sondaż

Centrum Mieroszewskiego opublikowało najnowszy raport podsumowujący wyniki badania opinii publicznej na temat stosunku Ukraińców do Polski i Polaków. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2024 roku przez ukraińską pracownię Info Sapiens metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1008 respondentów. Podobne badania polska instytucja państwowa przeprowadzała w latach 2022 i 2023, co umożliwia pokazanie zmiany w postawach. Nie są one zbyt pozytywne.

Wśród Ukraińców spada poziom sympatii do Polaków

Centru Mieroszewskiego zauważa, że jednym z najbardziej zauważanych wniosków z badań jest znaczący spadek pozytywnych opinii o Polsce i Polakach.

Jak wynika z badania, 41 proc. Ukraińców ma pozytywne zdanie o Polsce i Polakach (w tym 4 pkt proc. bardzo dobrą opinię, a 37 pkt proc. dobrą). 53 proc. badanych ma neutralną opinię. Negatywną – 5 proc. (w tym 4 pkt proc. złą, z 1 pkt proc. bardzo złą). Odpowiedź trudno powiedzieć, zaznaczyło 1 proc. respondentów.

W 2023 roku pozytywną opinię miało 67 proc. badanych, neutralną 30 proc., a negatywną 1 proc. Z kolei w 2022 roku pozytywną 83 proc., neutralną 15 proc., a negatywnej nikt nie miał.

„W 2022 roku aż 83 proc. Ukraińców miało dobrą opinię o Polakach, natomiast w listopadzie 2024 roku odsetek ten zmniejszył się do 41 proc. Jednocześnie wzrosła liczba osób o neutralnym podejściu, co wskazuje na coraz bardziej pragmatyczny charakter relacji” – czytamy w analizie. Jednocześnie podkreślono, że negatywne opinie pozostają na niskim poziomie (5 proc.), ma świadczyć o tym, że zmiany wynikają głównie z przejścia od entuzjazmu do bardziej wyważonej postawy.

Przyczyny spadku sympatii

Centrum zauważa, że spadek pozytywnych ocen był szczególnie widoczny w okresach napięć gospodarczych, takich jak „kryzys zbożowy”. „W szczególności kryzysy graniczne związane z eksportem ukraińskiego zboża miały silny wpływ na postrzeganie Polski. Długotrwałe blokady transportowe, nagłaśniane przez media, obniżyły poziom sympatii do Polski o 22,5 punktu procentowego” – czytamy.

Z raportu wynika także, że Polska nadal jest postrzegana jako jeden z kluczowych partnerów Ukrainy (Polska z wynikiem 23 proc. została wskazana jako trzeci kraj, który najbardziej pomaga Ukrainie w czasie wojny, za Wielką Brytanią – 34 proc.i Niemcami – 29 proc.) i kraj najbliższy kulturowo Ukrainie (odpowiedziało tak 46 proc. respondentów, w porównaniu do 9 proc. dla Białorusi i 5 proc. dla Słowacji).

Raport zbadał też kwestię dotyczącą ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. „Badanie pokazuje, że jedna trzecia Ukraińców popiera odblokowanie prac ekshumacyjnych bezwarunkowo, a 40 proc. uważa, że powinno to nastąpić po spełnieniu przez Polskę określonych warunków” – czytamy.

„Raport wskazuje na złożoność relacji polsko-ukraińskich, które są kształtowane zarówno przez bieżące wydarzenia polityczne, jak i konteksty historyczne. Mimo spadku poziomu sympatii Polska jest nadal kluczowym partnerem Ukrainy, zarówno pod względem wsparcia wojskowego, jak i bliskości kulturowej” – podsumowują badacze z Centrum Mieroszewskiego

Pełny raport dostępny jest na stronie Centrum Mieroszewskiego.

