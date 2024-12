Spór przy granicy z Białorusią. „Nie jesteśmy wariatami, którzy chcą zlikwidować mur”

Piotr Barejka, „Wprost”: Z jednej strony kluczowe dla bezpieczeństwa państwa pogranicze, z drugiej bezcenne przyrodniczo tereny, które są dewastowane. Jak z tego wybrnąć i gdzie w tej sytuacji postawić granicę?

Dr hab. Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży: Odpowiedź na to pytanie jest na wagę złota. Ja sam nie potrafię powiedzieć, gdzie taką granicę postawić, natomiast uważam, że jedyną ścieżką, która pomogłoby ją ustalić, jest dialog. Podejście nie może być jednostronne. Trzeba uwzględnić komponenty całego przygranicznego ekosystemu, połączyć wiedzę na temat obronności, technicznych rozwiązań i zasobów przyrodniczych regionu. Wtedy możemy wypracować optymalne rozwiązanie, które z jednej strony minimalizowałoby ewentualne szkody środowiskowe, ale dawałoby też gwarancję bezpieczeństwa. Dzisiaj, niestety, kwestie przyrodnicze ignorujemy.

Słyszymy jednak argumenty, że bezpieczeństwo kraju jest sprawą wyższej wagi i priorytetem, który kwestię ochrony środowiska odsuwa na dalszy plan. Do czego taka postawa może pana zdaniem prowadzić?

Taką narrację można rozciągać w nieskończoność, kolejne dziedziny naszego życia mogą zacząć być zdominowane przez bezpieczeństwo, w zasadzie bez żadnej kontroli. Słyszymy już w mediach wypowiedzi, że Polska jest ważniejsza niż jakieś gatunki ptaków. Tylko mówią to ludzie, którzy nie wykonali analizy szukającej optymalnego rozwiązania, porównującej zyski i straty, pokazującej alternatywne scenariusze. Stwierdzenie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, musimy o nie dbać, więc proszę się rozejść, to pójście na łatwiznę. I to jest mój główny zarzut.

Nie powinniśmy, jako obywatele, na to pozwalać. Nie chodzi tylko o kwestie przyrodnicze, ale również o kwestie ekonomiczne, społeczne, kulturowe, czy historyczne. Pytanie, z czego ludzie będą tutaj żyć, jeśli zdemolujemy okolicę stawiając kolejne zapory? Apelowałbym, żeby nie dawać sobie wmówić, że hasło „bezpieczeństwo” powinno każdemu zamknąć usta. Powinniśmy przeciwstawiać się temu, że służby mogą tutaj wszystko, my się musimy dostosować i salutować, nie zgłaszać żadnych uwag.

Coś się zmieniło po zmianie władzy?

Od dłuższego czasu obserwujemy to samo na pograniczu. Mamy pretensje o to, jak się wojsko zachowuje, bo oni uważają, że skoro dbają o bezpieczeństwo, to właściwie wszystko mogą robić, lekceważą mieszkańców. Zdarzają się konflikty z nami, naukowcami, spotykamy żołnierzy w Puszczy Białkowskiej, którzy albo naginają prawo, albo go nie znają, nie są świadomi tego, co my możemy, a co oni mogą. Wielokrotnie zgłaszaliśmy te problemy, ale nie przynosi to efektu.

Służby nadal żyją trochę w swoim świecie, w którym nikomu się nie muszą spowiadać i robią to, co im przyjdzie do głowy.

Natomiast z mojej perspektywy nowa władza jest lepsza jeżeli chodzi o nasz dostęp na przykład do ministrów, oni przynajmniej jakoś reagują, odpowiadają na pytania. To jest ewidentnie postęp, nie da się porównać do tego, co było za poprzedniej władzy.

Straż Graniczna twierdzi, że zależy im na tym, aby „ingerencja w przyrodę była jak najmniejsza, ale nie zawsze jest to możliwe”. Że w trosce o środowisko naturalne budowa kolejnych elementów zapory „objęta została nadzorem przyrodniczym wykonawcy”, który współpracuje z RDOŚ.

Nie słyszałem o żadnym rzetelnym rozpoznaniu kwestii przyrodniczych przez Straż Graniczną podczas procesu podejmowania decyzji dotyczących działań na pograniczu. My jesteśmy instytucją naukową PAN, jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody, żadna z tych instytucji nie dostała nigdy zapytania na zasadzie: pomóżcie nam, bo robimy zaporę, ale chcemy zmniejszyć oddziaływanie przyrodnicze, może byśmy się spotkali i chociaż godzinę porozmawiali.

Nie wiem, jakimi drogami Straż Graniczna minimalizuje to oddziaływanie, dlatego jestem sceptyczny wobec tych twierdzeń. Choć może są grupy przyrodników, o których nie wiem, ale Straż Graniczna prosiła ich o opinie.

Ile wiemy na dzisiaj o tym, jaki wpływ na przyrodę Puszczy Białowieskiej i okolicy ma zapora na granicy?

Niestety wiemy niewiele. Tu jest moja kolejna pretensja do polskiego rządu, ponieważ oczekiwałbym, że skoro tak dużą inwestycję realizujemy w tak cennym przyrodniczo miejscu, to równolegle powinien ruszyć projekt monitoringowy. Tak, żeby można było zawczasu podjąć jakieś kroki zaradcze, wspomagać niektóre gatunki czy siedliska, w ekstremalnych przypadkach przywożąc osobniki z innych regionów, żeby populacje nie wymarły. Nic takiego niestety nie miało miejsca.

Sami próbowaliśmy kilkukrotnie nawet skromne środki znaleźć, żeby można było takie badania realizować. Ostatecznie to się udało, obecnie profesor Katarzyna Nowak z UW taki projekt realizuje. My jesteśmy w konsorcjum, które uczestniczy w badaniach.

Co jest kluczowym problemem?

Wpływ zapory i całej infrastruktury wokół jest bardzo wielowątkowy. Duże zwierzęta nie mogą przechodzić z jednej strony na drugą, Puszcza Białowieska traci integralność. Zapora to nie tylko płot, ale również druty żyletkowe i zasieki, to też nie pozostaje bez wpływu na różne gatunki, zwierzęta zaplątują się w to i giną. Pojawia się różnego rodzaju zanieczyszczenie środowiska – hałasem, światłem, ale też odpady i nieczystości, które w środowisku zostają.

Jest transport kołowy związany z obecnością wojska, a za tym idzie śmiertelność zwierząt. Na drogach giną gady, płazy, ptaki, kilkukrotnie żubry zostały zabite. Patrzymy teraz, co będzie dalej. Pojawiają się głosy, że będzie asfaltowana droga wzdłuż granicy, powstało już podobno oświetlenie wzdłuż drogi, co jest kolejną barierą dla niektórych zwierząt. Z tego co wiem przejścia dla zwierząt nie funkcjonują, wszystkie są zamknięte. To wszystko zaburza sieci troficzne w obrębie Puszczy Białkowskiej, które dotychczas były tak mało zmienione przez wpływ antropopresji.

Ten ekosystem jest cenny właśnie dlatego, że w niewielkim stopniu został przekształcony przez człowieka. Próbujemy zbierać dane, mamy w różnych miejscach fotopułapki i sensory, ale to też jest trudne. Spotykamy się ze służbami, które czasami zgadzają się na naszą obecność, czasami niekoniecznie.

Pozostaje jeszcze kwestia Tarczy Wschód, która również ma zmienić krajobraz przy granicy. Jakie obawy mieszkańców budzi ten projekt?

My tak do końca nie wiemy, co się ma wydarzyć. Przepływ informacji jest, delikatnie mówiąc, bardzo skromny. Nie chodzi mi o to, żebym dostał projekty architektoniczne zapory przeciwczołgowej, ale żebyśmy przynajmniej ogólnie wiedzieli, jakie będą to umocnienia, gdzie mniej więcej mają się znaleźć.

Chciałbym, żeby ktoś do nas przyszedł i zakomunikował ogólne plany, ale było jak dotąd jedno spotkanie z ministrami, na którym pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Wisi groźba wywłaszczeń, ludzie się tym przejmują, mnie bardzo niepokoi również wizja zmiany charakteru całego pogranicza. Ze spokojnego miejsca, które żyje swoim rytmem, w oparciu o turystykę, rozwija się tutaj nauka, w kierunku tak naprawdę bazy wojskowej.

Ma pan jeszcze nadzieję, że u rządzących przyjdzie refleksja, dojdzie do rozmów, o których pan mówił? Czy jednak więcej jest obaw, że narracja się nie zmieni?

Mam zarówno nadzieję, jak i obawy. Mam cały czas nadzieję, że nasza aktywność przyniesie efekt, bo nie jesteśmy wariatami, którzy chcą zlikwidować mur i całą armię stąd wypędzić. Jesteśmy rozsądnymi ludźmi, rozumiemy, co się dzieje. Ale myślę, że ten rozsądek wymaga holistycznego podejścia, żeby może niepotrzebnie nie niszczyć tego, czego nie trzeba niszczyć.

Przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą Tarczy Wschód, konsultowaliśmy ją również z ekspertem od wojskowości, który pomagał nam w kwestiach merytorycznych. Tam pokazujemy, że środowisko jest naturalnym sprzymierzeńcem. Staramy się uciec od fałszywej alternatywy, że albo bezpieczeństwo Polski, albo przyroda. Pokazujemy, że właśnie przyroda może zapewnić bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że mówiąc w ten sposób wytrącamy argument, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż ochrona przyrody. To jest synergia, komponent środowiskowy musi zostać uwzględniony, jeżeli uczciwie chcemy zadbać o bezpieczeństwo.

Ale mam oczywiście obawę, że nasz głos się nie przebije. Kolejne wybory przed nami, patrzenie przez pryzmat słupków wyborczych jest w Polsce wyjątkowo silne, zdrowy rozsądek to ostatnia rzecz, jakiej się używa. Obawiam się po prostu, że politycy będą politykami, więc niewiele się zmieni.

