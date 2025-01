Beata Szydło z ważną rolą w kampanii wyborczej. Ujawniono szczegóły

Beata Szydło wsparła Karola Nawrockiego i zadeklarowała, że „będzie się angażować”, jeśli będzie tego oczekiwał sztab kandydata PiS. Wirtualna Polska wyjaśnia, że Szydło ma spotykać się z wyborcami, wspierać Nawrockiego w wywiadach i czasem uczestniczyć w konferencjach prasowych. Wykluczony został z kolei udział byłej premier w pracach koncepcyjnych sztabu i w tworzeniu programu kandydata.

– Nasi wyborcy pamiętają o Beacie. Nie musi ogłaszać „powrotu”, ona cały czas jest i działa. A wspólny występ Beaty z prezesem Kaczyńskim to był sygnał przede wszystkim do wewnątrz partii: wszyscy pracujemy na naszego kandydata, integrujemy się. Zapominamy o dawnych sporach. Bez względu na osobiste ambicje, frakcje, sympatie. Dzisiaj wszystkie ręce na pokład – powiedział sztabowiec Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory prezydenckie. Jasny sygnał po występie Beaty Szydło ws. Karola Nawrockiego

Źródła z PiS przekonują, że nie ma mowy o wymianie kandydata. – To wykluczone. Niebawem ruszamy ze zbiórką pieniędzy na komitet wyborczy Karola Nawrockiego i nic się w tej sprawie nie zmieni – zapewniają. – Wyborcy, jeśli już mają wspierać polityczne działania swoimi pieniędzmi, lubią znać cel. I wiedzieć, na co konkretnie te pieniądze idą. Kampania to jest ten konkret. Dlatego spodziewamy się bardzo dużej mobilizacji – tłumaczy jeden z nich.

Szydło ma włączyć się w namawianie do wpłat i działań aktywnie „w terenie”. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości ma w najbliższym czasie nie pełnić żadnej formalnej funkcji, jeśli chodzi o kampanię prezydencką Nawrockiego. Ostatnio Szydło wzięła udział w konferencji prasowej, na której mówiła o drożyźnie i rosnących cenach. – To wsparcie dla kampanii Karola, ale też nie przeceniałbym tego jakoś szczególnie. Występ Beaty to żaden gamechanger – ocenił jeden z działaczy PiS.

Czytaj też:

Nawrocki WOŚP nie wesprze. Przekaże datek na inną organizacjęCzytaj też:

Kolejny historyk zabrał głos ws. Nawrockiego. „Wiem, co wyprawiał”