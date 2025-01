Tusk naprawdę ma się czym martwić. Sondaż nie zostawia złudzeń

Najnowszy sondaż CBOS przyniósł dla Donalda Tuska naprawdę fatalne informacje. Poparcie i oceny rządu dalej spadają.

Tusk naprawdę ma się czym martwić. CBOS opublikował nowy sondaż

W sondażu CBOS zadano ankietowanym pytanie „Jak ocenia Pan/Pani działalność polskiego rządu”. „Dobrze” odpowiedziało 32 proc. badanych, czyli o 4 pkt proc. mniej niż w grudniu. O taką sama wartość procentową zwiększyła się natomiast liczba osób, która działalność rządu Tuska ocenia „źle”. Taką odpowiedź wybrało aż 55 proc. badanych. Natomiast liczba osób, które wybrały odpowiedź „trudno powiedzieć”, nie zmieniła się i wynosi 13 proc.

twitter

Oprócz tego w badaniu przedstawiono również ile osób uznaje się za zwolenników rządu Donalda Tuska. Liczba takich osób spadła o 1 pkt proc., do 31 proc. Za przeciwników rządu Donalda Tuska uważa się z kolei 43 proc. badanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż w grudniu. Mniej jest również osób deklarujących obojętność wobec rządu – teraz wynosi ona 23. proc, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do grudnia.

Jak wskazuje portal 300polityka, lepsze wyniki notował nawet rząd Mateusza Morawieckiego w listopadzie 2023 roku, po przegranych wyborach parlamentarnych. Rząd PiS miał wtedy 32 proc. zwolenników i 44 proc. przeciwników, dobrze oceniało jego działania 40 proc. ankietowanych, a źle 51 proc.

W sondażu CBOS zadano także pytanie, czy polityka rządu stwarza szanse poprawy gospodarczej. „Tak” odpowiedziało 33 proc. ankietowanych, czyli o 3 pkt proc. mniej niż w grudniu, a „nie” 56 proc., czyli o 4 pkt proc. więcej.

Obecny sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 9-19 stycznia na próbie 972 osób z wykorzystaniem metod CAPI, CATI i CAWI.

Złe informacje dla rządu płyną też z najnowszych sondaży partyjnych. Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, obecna koalicja rządząca straciłaby władzę. Lepiej wyglądają za to sondaże prezydenckie Rafała Trzaskowskiego. W sondażu przeprowadzonym dla Wprost.pl przez SW Research kandydat Koalicji Obywatelskiej utrzymuje dużą przewagę nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.