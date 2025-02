Andrzej Duda wręczył nominacje. Jedno nazwisko zaskakuje

Na uroczystości w zabytkowym pałacu w Warszawie obecna była także małżonka prezydenta – Agata Kornhauser-Duda.

Głowa państwa powołała na nowego szefa Biura Polityki Międzynarodowej Wojciecha Kolarskiego. Jednocześnie ogłoszono, że jego zastępcą będzie Nikodem Rachoń (młodszy brat Michała Rachonia, dziennikarza Telewizji Republika).

„Największa zmiana”

Rzeczniczką prezydenta została Diana Głownia, natomiast szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest od dziś generał Dariusz Łuowski. Jeśli chodzi o podpułkownika Jacka Siewierę, zosta odowałany z funkcji szefa BBN. Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (nadawanym za wybitne osiągnięcia).

Sekretarzem stanu i zastępcą szefa BNN został natomiast generał brygady Mirosław Wiklik. Mieszko Pawlak przestał być podsekretarzem stanu oraz szefem Biura Polityki Międzynarodowej, ale otrzymał od Dudy posadę zastępcy szefa BBN ds. bezpieczeństwa. Natomiast Katarzyna Pawlak-Mucha i Daria Głownia pełnić będą funkcje podsekretarzy stanu w gabinecie prezydenta.

Andrzej Duda, po wręczeniu nominacji, zabrał głos. Wskazał na wprowadzenie „istotnych zmian które podporządkują pewne kwestie dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i BBN”. W ocenie głowy państwa była to „największa zmiana od czasu powołania ministrów lata temu”. — Poza pożegnaniem z Jackiem Siewierą, ta zmiana jest zmianą wewnętrzną, związaną z przesunięciami, przekazaniem kompetencji i awansami — zaznaczył.

Duda podziękował odchodzącemu szefowi BBN. Przypomniał o „chrzcie bojowym”. Zwrócił się też do Rachonia

Głowa państwa przyznała, że nominacje wręczała „z wielkim przejęciem”. – Zadania, które państwu powierzam, są bardzo trudne w dzisiejszym świecie – podkreślił Duda. Ocenił, że na twarzy nominowanych nie widzi „uśmiechów, ale przejęcie”. – Czasu jest niewiele, a zadania są trudne – przyznał.

Zwrócił się też do ppłk Siewiery i podziękował mu „za wszystkie wykonane zadania, prace w przestrzeni krajowej i międzynarodowej”. – Objął pan Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed upadkiem rakiety w Przewodowie [województwo lubelskie – red.] – przypomniał, podkreślając, że „cała ta sytuacja była niezwykle stresującym chrztem bojowym”.

Następnie skierował kilka słów do Kolarskiego, nowego szefa BPM. – Współpracujemy od 14 lat. (...) Wiem, że mogę ci ufać. Powierzając ci to zadanie, czynię to z pełnym przekonaniem, że ta współpraca będzie realizowana jak najlepiej – zaznaczył. A także do Rachonia. – Liczę, że jest pan przedstawicielem młodego pokolenia, który jest nadzieją RP na dobre prowadzenie polskich spraw – wskazał. Jeśli chodzi o generałów: Łukowskiego i Wiklika: – Powierzam panom to zadanie także jako niezwykle doświadczonym żołnierzom – powiedział.

