Tusk z gołą klatką i śpiewający popularny hit. Premier reaguje na przeróbki AI

W czwartek 13 lutego premier Donald Tusk spotkał się dziś z prezesem koncernu Alphabet i firmy Google Sundarem Pichai. – Google przystąpi do akcji edukacyjnej i przeszkoli milion Polaków w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji – powiedział Tusk po rozmowie. – Młodzi ludzie, z którymi dziś rozmawialiśmy oraz Google mogą być częścią tego wielkiego projektu, jakim jest deregulacja gospodarki – administracji europejskiej i polskiej – dodał.

Donald Tusk ogląda przeróbki AI ze swoim udziałem. „Można się pomylić”

Premier w nietypowy sposób poinformował o spotkaniu w swoich mediach społecznościowych. Nagrał krótki film, w którym najpierw ogląda popularne przeróbki AI, w których... występuje on sam. Wśród nich jest fragment, w którym idzie z gołą klatką piersiową z wielkim bukietem kwiatów na walentynki, na kolejnym występuje w roli jednego z bohaterów serialu „The Boys”, później rzekomo śpiewa piosenkę „Chyba że z Tobą” Modelek i Vłodarskiego, a na końcu występuje w parodii traileru gry GTA VI.

– Przyznam, że rzeczywiście można się pomylić, ale wiecie, sztuczna inteligencja to nie tylko śmieszne filmiki i rozrywka, to jest bardzo poważna sprawa – stwierdza szef rządu na opublikowanym nagraniu. – Dlatego dzisiaj z szefem Google'a podpisałem w Warszawie umowę ramową, dzięki której Google będzie tutaj nie tylko inwestował, ale będzie szkolił, uwaga, milion Polaków, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji i AI pomoże nam też, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, obronę, deregulację gospodarki. Także naprawdę możemy się trochę pośmiać, ale to jest bardzo poważna sprawa – dodał.

Premier zapowiedział też, że będzie informował o kolejnych inwestycjach. – A teraz idę oglądać dalej – podsumował.

